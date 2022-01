Lionel Messi testé positif au Covid-19, reste isolé en Argentine

Après l’annonce de la contagion de Lionel Messi du coronavirus, les réseaux sociaux se sont mis à spéculer sur l’endroit où l’attaquant argentin du Paris Saint Germain a contracté le virus.

DJ Fer Palacio, qui a vécu avec Messi dans la nuit du 24 décembre à la même soirée à laquelle était également présent le groupe de cumbia Los Palmeras, a exprimé à travers une story Instagram son mécontentement d’avoir été identifié comme responsable de la contagion.

« Les gens, comment allez-vous ? Je viens de me lever, ils m’ont envoyé plein de messages. Je suis une tendance sur Twitter car Messi a été testé positif au covid. Ils me rapportent en disant que je l’ai infecté. Ils m’ont amené à appeler le meurtrier. J’ai beaucoup de messages privés très grossiers. Hier, j’avais étudié parce que je dois me rendre en Uruguay. Et je n’ai pas de covid. Maintenant, je vous le montre. A tous ceux qui me jettent mal, un bisou », a-t-il publié.

LA CLARIFICATION DE FER PALACIO PAR LE POSITIF DE MESSI Le DJ a reçu beaucoup de critiques pour la contagion de Léo, c’est une tendance et il a montré son PCR négatif dans les réseaux. pic.twitter.com/mq3kUNt2mI – TyC Sports (@TyCSports) 2 janvier 2022

En plus de Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala ont un coronavirus, a rapporté le club de football.