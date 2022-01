Lionel Messi, trois autres stars du Paris Saint-Germain testées positives au Covid-19

Messi a rejoint le PSG depuis le club d’enfance de Barcelone en août et le joueur de 34 ans a marqué six buts en 16 matchs toutes compétitions confondues pour l’équipe parisienne.

L’attaquant du Paris St Germain Lionel Messi et trois autres joueurs ont été testés positifs au COVID-19, a annoncé dimanche le club français de Ligue 1.

L’international argentin Messi a rejoint le PSG depuis le club d’enfance de Barcelone en août et le joueur de 34 ans a marqué six buts en 16 matchs toutes compétitions confondues pour l’équipe parisienne.

Le défenseur Juan Bernat, le gardien remplaçant Sergio Rico et le milieu de terrain Nathan Bitumazala étaient les autres joueurs qui ont renvoyé des tests positifs. Le PSG a déclaré que les quatre joueurs étaient isolés et soumis aux protocoles de santé appropriés.

L’équipe de Mauricio Pochettino est en tête du classement de Ligue 1 avec 46 points après 19 matches, 13 points au-dessus de Nice, deuxième. Ils doivent se rendre lundi au club de troisième division de Vannes pour un match des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Pochettino a déclaré qu’il ne savait pas si Messi, qui est actuellement en Argentine, participerait à son prochain match de championnat, à l’Olympique Lyonnais le 9 janvier.

« Messi a été en contact régulier avec notre équipe médicale et lorsqu’il aura un test négatif, il se rendra en France mais nous n’en savons pas plus. Je ne sais pas s’il sera impliqué contre Lyon.

« Tant qu’il n’aura pas obtenu un test négatif en Argentine, il ne pourra pas se rendre en France. Tout dépend donc du moment où il peut voyager… nous évaluerons quand il sera prêt à jouer.

La France a signalé samedi 219 126 nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur une période de 24 heures, le quatrième jour consécutif où le pays a enregistré plus de 200 000 cas.

La France a rejoint les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Grande-Bretagne et la Russie pour avoir eu plus de 10 millions de cas.

Le PSG a également déclaré que l’attaquant brésilien Neymar, blessé à la cheville, était à environ trois semaines du retour à l’entraînement.

