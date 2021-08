Lionel Messi va quitter Barcelone, confirme le club

in

Lionel Messi quittera Barcelone: ​​le club de Liga du FC Barcelone a confirmé jeudi que la légende du club Lionel Messi quittera le club espagnol après environ 20 ans.

Le club a déclaré dans un communiqué que malgré la conclusion d’un accord avec son joueur vedette, la prolongation du contrat ne pouvait pas avoir lieu en raison d'”obstacles financiers et structurels (règlements de la Liga espagnole)”. Et à cause de cela, Messi ne continuera pas au FC Barcelone.

DERNIÈRES NOUVELLES | Leo #Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone – FC Barcelone (@FCBarcelona) 5 août 2021

Messi, 34 ans, a remporté un record de six Ballon d’Or au cours de son séjour à Barcelone en tant que meilleur joueur du monde et a aidé le club à remporter 10 titres de champion d’Espagne et quatre couronnes de Ligue des champions.

Messi est arrivé à Barcelone à l’adolescence en 2001, rejoignant la célèbre académie des jeunes La Masia du club. Il a fait ses débuts en équipe première en 2003 à l’âge de 16 ans, et depuis lors, il a mené Barcelone à 34 titres.

Lire la déclaration complète du FC Barcelone sur le départ de Lionel Messi du club :

« Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et à l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole).

En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés.

Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle.

