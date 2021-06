Lionel Richie, Chaka Khan et d’autres reçoivent le prix Rhapsody & Rhythm

in

Lionel Richie, Chaka Khan, Quincy Jones, Fumée Robinson, et les Fisk Jubilee Singers ont reçu le Rhapsody & Rhythm Award du National Museum of African American Music.

Les présentations ont eu lieu lors du septième concert-bénéfice annuel Celebration of Legends de jeudi (17) au Ryman Auditorium à Nashville. L’événement a été parrainé par Amazon et a été diffusé en direct, avec une participation limitée en personne.

Richie a déclaré dans son discours d’acceptation filmé: “Ce prix est la confirmation sincère que lorsque j’ai des enfants qui s’approchent de moi et disent:” Je veux être comme vous “, c’est à ce moment-là que j’ai pensé que j’avais fait la bonne chose.” Il a ajouté: “Je tiens à remercier chacun d’entre vous de m’avoir mis dans ce musée, et bien sûr, quand je suis à Nashville, vous savez que je viens vérifier l’endroit.”

Khan, dont le prix a été présenté par Bobby Brown, était présent à l’événement pour déclarer : « Ce prix ne revient pas seulement à moi-même, mais à tant de femmes qui m’ont précédé. Certains étaient mes contemporains, d’autres non, de Billie vacances à Whitney Houston. Ce prix leur revient, mes sœurs sur cette planète et dans ce domaine. J’ai eu une belle carrière jusqu’à présent et je n’ai pas encore fini.

Jones, pour sa part, a commenté : « C’est avec beaucoup d’humilité et de gratitude que j’accepte ce prix du Musée national de la musique afro-américaine et je le partage avec tous les grands chanteurs, auteurs-compositeurs et musiciens avec lesquels j’ai travaillé au cours des années.

“Mais plus important encore, je tiens à remercier tous les hommes et toutes les femmes qui ont travaillé pour faire de ce musée une réalité, des charpentiers, maçons, électriciens aux chefs d’entreprise, aux représentants du gouvernement et aux entreprises donatrices.”

Rendant un nouvel hommage au Musée national de la musique afro-américaine, qui a ouvert ses portes en janvier, il a ajouté : « Je voulais prendre un moment pour partager à quel point je suis honoré d’être récompensé par ce prix et à quel point je suis fier que le les portes du Musée national de la musique afro-américaine sont ouvertes.

S’exprimant avant l’événement, le président et chef de la direction du musée, H. Beecher Hicks III, a déclaré qu’il estimait que les lauréats «voulaient faire partie de la célébration de l’année inaugurale de l’ouverture du musée. Nous sommes ravis de pouvoir honorer un groupe aussi auguste de personnes qui sont des légendes et qui deviendront légendaires au fur et à mesure que les choses continueront de se dérouler. Nous sommes vraiment ravis de cela.