Lionel Richie poursuit une séquence étonnante de 11 ans

Lionel Brockman Richie Jr. avait prouvé ses références en tant qu’auteur-compositeur pendant des années lorsqu’il a atteint une nouvelle étape de sa carrière le 27 novembre 1982. Le public pop américain a déclaré son amour pour Lionel Richie à part entière, lorsqu’il a enregistré sa première pop n ° 1 avec le lauréat d’un Grammy « Vraiment. »

La chanson, de son premier album solo éponyme, faisait suite à son duo en tête des charts avec Diana Ross, « Endless Love », du film du même nom. « Truly » a continué la prééminence de Richie en tant que chanteur de ballades, atteignant le sommet du palmarès des adultes contemporains et du summum de la pop, où il a remplacé Joe Cocker & « Là où nous appartenons » de Jennifer Warnes. Il a ensuite atteint le n ° 6 au Royaume-Uni et a remporté un Grammy Award dans la catégorie Meilleure voix pop masculine.

Ta trot chaud en effet

Ce succès fait partie d’une statistique unique dans l’histoire de l’écriture de chansons de Richie, à savoir que de 1976 à 1986, sur une période de 11 ans, il a écrit ou co-écrit une chanson n ° 1 dans les charts pop et/ou R&B américains chaque année. . La séquence a commencé avec son premier best-seller en tant qu’écrivain pour les commodores, « Just To Be Close To You », qui a dominé la liste R&B en 1976 et a été suivi de leurs tubes « Easy » (1977), « Too Hot Ta Trot » et « Three Times A Lady » (1978) et « Still ” en 1979. Ces derniers étaient également des n°1 de la pop.

En 1980, Lionel s’est diversifié en écrivant la championne pop de Kenny Rogers « Lady », après quoi est venu « Endless Love » (qui a dominé les deux charts) puis « Truly ». Entre 1983 et 1985, « All Night Long (All Night) », « Hello » et « Say You, Say Me » ont tous remporté les sondages pop et R&B, et « Say You » était en fait n°1 à partir de 1985. au début de 1986, donnant à Richie cette incroyable course de 11 ans.

