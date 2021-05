Lionel Richie se souvient de son père décédé à travers les mains jointes Sculpture ⋆ .

Instagram

Lors d’une apparition sur «Watch What Happens Live», le chanteur de «Hello» montre l’œuvre d’art personnalisée qu’il avait créée vers la fin de la vie de son père.

AceShowbiz –

Lionel Richie a une façon spéciale de se souvenir de son défunt père – une sculpture de leurs mains jointes.

Le chanteur “Hello” a montré son œuvre d’art personnalisée lors d’une apparition sur “Regardez ce qui se passe en direct»Le jeudi soir 29 avril, expliquant qu’il avait fait fabriquer la sculpture vers la fin de la vie de son père.

“Il n’allait pas bien et je pensais que je voudrais que quelque chose me rappelle toujours qu’il était avec moi, et j’ai donc fait faire ça”, a déclaré Lionel.

Il a également montré son Oscar pour la chanson “Say You, Say Me” du film de 1985 “White Nights”, ajoutant qu’il était bouleversé de ne pas en avoir une seconde, ayant été amèrement déçu quand “Arthur’s Theme” a battu son Diana Ross duo «Endless Love» pour la meilleure chanson aux Oscars 1981.

«Quand ils ont dit:” Le gagnant est le thème d’Arthur “, j’ai pensé:” Est-ce que je précipite la scène ou est-ce que je garde mon sang-froid? ” »A expliqué le chanteur.

Ailleurs dans l’interview, le “Idole américaine»Juge a rappelé ce qui s’est passé lorsqu’il a visité un concessionnaire Mercedes après avoir gagné son premier gros chèque de paie. «Je suis allé chez le concessionnaire Mercedes de Montgomery, en Alabama et le gars m’a regardé et… personne ne m’a prêté attention du tout – me voici avec [an] Afro et bellbottoms », a-t-il déclaré.

L’ancien membre de Commodores a poursuivi en admettant: «Personne ne me regardait.» Il a ajouté: «Et finalement, le gars est venu vers moi et m’a dit: ‘Mon fils, si tu ne veux rien acheter, je vais devoir te demander de partir.’ ”

