Lionel Richie, Simple Minds parmi les têtes d’affiche du Nocturne Live 2022

Simply Red rejoindra les têtes d’affiche Lionel Richie, Simple Minds, UB40 avec Ali et Astro, et David Gray (célébrant le 20e anniversaire de son album phare White Ladder) au programme de l’édition 2022 de la populaire série de concerts, Nocturne Live, au Blenheim Palace d’Oxford.

Le Nocturne de l’année prochaine se déroulera sur cinq nuits du mercredi 15 juin au dimanche 19 juin 2022. Les actes de soutien pour l’événement de l’été prochain incluent Macy Gray, Deacon Blue, Brand New Heavies, Nerina Pallot, Jimmy Falaise, Aswad et James Morrison. Vous pouvez voir tous les détails ci-dessous.

Mené par Mick Hucknall, le groupe multi-primé Brit dont l’album de 1991 Stars a été l’album le plus vendu pendant deux années consécutives en Grande-Bretagne et en Europe, et qui a dominé les charts américains à deux reprises avec leurs énormes succès « If You Don’t Know Me By Now » et « Holding Back The Years », descendront sur la grande cour du palais d’une capacité de 10 000 places, avec le soutien de Brand New Heavies, le mercredi 15 juin 2022.

Ciro Romano, fondateur de Nocturne Live : « Nous sommes ravis d’avoir ajouté Simply Red à la programmation du Nocturne Live de l’été prochain. Ce sera un sentiment merveilleux que tout le monde se retrouve enfin au palais de Blenheim en profitant de cinq nuits de musique incroyable dans le magnifique décor de The Great Court.

Les billets de Simply Red commencent à 36 £ et seront mis en vente à 9h le 22 octobre. Les billets, ainsi qu’un nombre limité de forfaits VIP – qui offrent une opportunité exclusive de dîner dans les salles d’apparat du palais de Blenheim – sont disponibles chez Nocturne’s site officiel.

Nocturne Live 2022 présente les spectacles suivants au Blenheim Palace :

Mercredi 15 juin :

Simplement rouge

Tout nouveau lourd

Jeudi 16 juin :

David Gray – 20e anniversaire de l’échelle blanche

James Morrison

Nerina Pallot

Vendredi 17 juin :

UB40 avec Ali & Astro

Jimmy Falaise

Aswad

Samedi 18 juin :

Esprits simples

Bleu diacre

Cézar

Dimanche 19 juin :

Lionel Richie

Gris Macy