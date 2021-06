Lions 28-10 Japon : Alun Wyn Jones et les blessures de Tipuric éclipsent la victoire de Murrayfield

in

La bonne nouvelle est que les Lions ont fait une belle performance, marquant quatre essais et ne semblant jamais en difficulté. Il y a eu diverses performances prometteuses, notamment de la part des joueurs irlandais, avec le n°8 Jack Conan et le centre Bundee Aki superbes. Robbie Henshaw et Tadhg Beirne faisaient partie des buteurs.

L’entraîneur Warren Gatland se retrouverait certainement avec des décisions très difficiles si la blessure de Jones était grave, même s’il semblait assez à l’aise lorsqu’il rejoignait ses coéquipiers dans les gradins après la mi-temps. Tipuric – en compétition avec Tom Curry et le commotionné Hamish Watson pour le maillot du Test No7 – a suivi 15 minutes plus tard, ayant également subi une blessure à l’épaule.

Il s’agissait du premier match « à domicile » des Lions depuis 2005, et ils ont reçu un accueil chaleureux de la part d’une foule de 16 500 personnes qui semblaient être en grande partie composées de supporters écossais et anglais. L’ambiance était géniale, même si quelques huées ont retenti lorsque l’annonceur de l’AP a révélé que les bars fermeraient peu avant la mi-temps.

La légende des Lions et entraîneur adjoint Gregor Townsend a prédit que ce serait le match d’ouverture le plus difficile que les Lions aient jamais joué, étant donné le statut du Japon en tant que quart de finaliste de la Coupe du monde (aux frais de son équipe écossaise).

Les visiteurs sont venus avec toutes leurs intentions d’attaque pétillantes, mais manquaient de leur précision habituelle. Mais n’ayant pas joué de match de compétition depuis la Coupe du monde 2019, le Japon avait également l’impression d’être une équipe scratch. Il y a eu des moments magiques du grand Kotaro Matsushima, et ils ont grandi dans le jeu (marquant en deuxième mi-temps grâce au sous-marin Kazuki Himeno), mais la fissure et l’éclat mettront un peu plus de temps à revenir.

C’était étrange, cependant, de les voir tirer au but lorsqu’ils ont gagné des tirs au but au dernier quart. Comme tous les matchs du Japon, celui-ci s’est joué à un bon rythme, même s’il manquait d’intensité. Malgré la perte de deux hommes sur blessure, les Lions avaient pris une avance de 21-0 à la 23e minute, avec les trois quarts de leurs trois quarts franchis pour des essais.

Josh Adams a marqué le premier essai de la tournée sur la droite, avant que Duhan van der Merwe, très occupé, n’apparaisse de manière opportuniste dans le même coin, la foule écossaise ravie du score de leur fils adoptif.

Henshaw a traversé à bout portant pour marquer peu de temps après; sa chimie avec Aki – un partenariat depuis l’époque du Connacht – était évidente tout au long. Le Japon s’est amélioré au deuxième quart et le score est resté de 21-0 à la mi-temps.

Après la pause, les Lions ont marqué un point lorsque Courtney Lawes – à la place de Jones – a frappé au sol. Quelques instants plus tard, Beirne a couru des 30 mètres pour le meilleur des essais. Dan Biggar, qui a réalisé un excellent match, a de nouveau ajouté les extras.

Le jeu est devenu décousu alors que les deux parties ont sonné les changements, le Japon reculant de 10 points et dominant la possession et le territoire. Les Lions avaient perdu un peu de fluidité au fur et à mesure que le match avançait, mais se seront plutôt contentés de voyager avec une victoire à leur actif.