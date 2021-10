Lions à la porte Anciens membres d’Ill Niño : le clip du nouveau single “Scapegoat” est disponible

LES LIONS À LA PORTE, le nouveau groupe mettant en vedette l’ancien ILL NIÑO membres Cristian Machado (voix), Ahrue “Lustre” Ilustre (guitare) et Diego Verduzco (guitare), aux côtés du bassiste Stephen Brewer (MASSACRE DE WESTFIELD) et batteur Lemus fougère, a sorti son deuxième single, intitulé “Bouc émissaire”. Le morceau, qui est accompagné d’un clip officiel tourné par Vicente Cordero, est entraîné par des riffs massivement lourds, une section rythmique tonitruante, un travail de guitare complexe et la sublime juxtaposition de Machadodes cris furieux et des voix claires qui s’envolent.

“Bouc émissaire” et single précédemment sorti “Même pas humain” devraient apparaître le LES LIONS À LA PORTEle premier album à venir de , qui a été produit par HYMNE D’ÉCHEC‘s Kile Odell, qui a déjà travaillé avec FOZZY et IMMOBILE EN BLANC.

Machado États: “‘Bouc émissaire’ était une chanson apportée par Ahrue. Tout le monde a immédiatement aimé la chanson, y compris notre producteur Kile Odell. L’instrumental avait une belle et glaciale mélodie métallique. J’ai été rapidement ému par la musique et j’ai commencé à m’interroger sur ma propre vie. À partir de là, nous avons commencé à sculpter un message.

“Les personnes dysfonctionnelles ne veulent pas s’excuser ou faire amende honorable; elles veulent résoudre ce qui est brisé en elles en faisant du mal aux autres. C’est leur grande idée fausse que le bouc émissaire sera faible et restera impuissant quand il faut une grande force pour porter un fardeau que vous ne portez pas culpabilité dans.

“Kile et j’ai réalisé très tôt que je traversais une période très difficile de ma vie sans autre issue que la musique et que c’était peut-être ce dont j’avais besoin pour commencer à guérir. Beaucoup de souvenirs douloureux ont été déterrés et traités pendant l’enregistrement. Je suis reconnaissant que les gars aient eu la patience de m’aider à traverser ça, et que la musique soit toujours dans ma vie. Espérons que ces chansons puissent parler à d’autres personnes partageant les mêmes idées et offrir un sentiment de guérison.

“La vidéo de bouc émissaire est une vidéo d’art de la performance. Le groupe a individuellement dépeint l’émotion personnelle comme faisant partie de l’art. Vicente CorderoL’approche de nous a permis de nous sentir à l’aise dans un environnement où la performance et l’émotion sont au centre. »

LES LIONS À LA PORTE a sorti son premier single, “Même pas humain”, de retour en juin à l’énorme enthousiasme des fans anciens et nouveaux. À ce jour, la piste a enregistré 125 000 streams et près de 100 000 Youtube vues.



Lorsque LES LIONS À LA PORTEla formation de a été annoncée pour la première fois début juin, Machado a dit : « Je me sens tellement béni d’être dans LES LIONS À LA PORTE. Nous faisons tous des albums depuis longtemps mais je pense qu’il était temps pour nous de refaire quelque chose de spécial et de mémorable. Cet album est exactement cela. Enlevez notre histoire musicale, enlevez nos cheveux longs, enlevez nos sentiments personnels, faites simplement croire que nous n’avons jamais été là. Cette LES LIONS À LA PORTE l’album est incroyable. Nous avons finalement fait un album de métal moderne que les métalleux apprécieront du début à la fin. C’est profond, c’est mémorable, j’ai hâte que tout le monde l’entende, j’ai hâte que tout le monde entende l’artiste féminine en vedette sur l’une des chansons.”

Verduzco a ajouté: “Je suis plus que fier et excité d’annoncer notre nouveau groupe LES LIONS À LA PORTE. La vie est faite de changement et je pense que cette musique est la plus dynamique et honnête que nous ayons jamais écrite. Je ressens un sentiment de liberté et je suis complètement revigoré et même anxieux (dans le bon sens) de faire partie de quelque chose qui tire l’influence de tant de directions. Chaque membre apporte un ensemble unique de talents et d’outils. C’est franchement l’une des meilleures musiques que nous ayons jamais écrites. Organique, honnête et vrai.”

Lustre a déclaré : « Je suis plus enthousiasmé par LES LIONS À LA PORTE que tout ce dont j’ai fait partie depuis que j’ai commencé ma carrière musicale.”

Lustre discuté de sa collaboration renouvelée avec Machado et Verduzco dans une interview avec Pierre Gutiérrez de Rock Talks. Il a déclaré: “Je ne peux même pas expliquer à quel point je suis heureux de la façon dont cela est sorti. Cela sonne, à mon avis, mieux que tout ce qui Cristian et j’ai déjà fait ensemble, et cela inclut tous les ILL NIÑO disques que nous avons fait ensemble.”

Interrogé sur la direction musicale de LES LIONS À LA PORTE, Ahrue a déclaré : « C’est un son très raffiné, semblable à… Je ne veux pas dire que cela ressemble à [ILL NIÑO‘s 2003 album] ‘Confession’, mais il y a beaucoup de chants dessus, il y a beaucoup de production. Mais en même temps, il y a de la lourdeur. Mais les chansons sont meilleures que tout ce que nous avons écrit. Et ce qui est fou, c’est que le processus de les écrire a été bien plus facile qu’il ne l’a jamais été pour nous. Habituellement un ILL NIÑO disque nous prendrait trois à six mois pour terminer. Nous avons terminé ce disque en 20 jours, et nous pensons qu’il sonne mieux que tout ce que nous avons jamais fait dans le passé.”

Parler de LES LIONS À LA PORTEcollaboration avec Odell, Ahrue a dit : « Il a travaillé avec MAUVAIS LOUPS. Je pense qu’il a peut-être co-écrit avec eux. Mais il a un CV énorme, et il a eu, genre, cinq hits numéro un l’année dernière. Et il était incroyable de travailler avec lui. j’ai travaillé avec Ross Robinson, j’ai travaillé avec Johnny K, j’ai travaillé avec Date de Terry, en tant que mixeur, et j’ai travaillé avec d’autres grands noms de l’industrie qui ont tous eu des disques de platine, et je dirai haut la main, Kile Odell est incroyable. Je dirais, en second lieu [MACHINE HEAD‘s] ‘Le rouge brûlant’, c’était une expérience incroyable. C’était une manière différente. Pour autant que Ross Robinson était vraiment dans l’émotion et faire sortir l’émotion des joueurs et de la musique, Odell est très musical et il est vraiment capable d’aider avec les chansons, et il a une grande oreille et une grande vision.”

Crédit photo: André Giovani