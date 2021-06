Lions à la porte Anciens membres d’Ill Niño : premier single, ‘Pas même humain’, maintenant disponible

Ancien ILL NIÑO membres Cristian Machado (voix), Ahrue “Lustre” Ilustre (guitare) et Diego Verduzco (guitare) ont lancé un nouveau groupe appelé LES LIONS À LA PORTE. La formation du groupe est complétée par le bassiste Stephen Brewer (MASSACRE DE WESTFIELD) et batteur Lemus fougère.

La musique officielle LES LIONS À LA PORTEle premier single de , “Même pas humain”, peut être vu ci-dessous.

Machado dit : « Je me sens tellement béni d’être dans LES LIONS À LA PORTE. Nous faisons tous des albums depuis longtemps mais je pense qu’il était temps pour nous de refaire quelque chose de spécial et de mémorable. Cet album est exactement cela. Enlevez notre histoire musicale, enlevez nos cheveux longs, enlevez nos sentiments personnels, faites simplement croire que nous n’avons jamais été là. Cette LES LIONS À LA PORTE l’album est incroyable. Nous avons finalement fait un album de métal moderne que les métalleux apprécieront du début à la fin. C’est profond, c’est mémorable, j’ai hâte que tout le monde l’entende, j’ai hâte que tout le monde entende l’artiste féminine en vedette sur l’une des chansons.”

Verduzco ajoute : “Je suis plus que fier et excité d’annoncer notre nouveau groupe LES LIONS À LA PORTE. La vie est faite de changement et je pense que cette musique est la plus dynamique et honnête que nous ayons jamais écrite. Je ressens un sentiment de liberté et je suis complètement revigoré et même anxieux (dans le bon sens) de faire partie de quelque chose qui tire son influence de tant de directions. Chaque membre apporte un ensemble unique de talents et d’outils. C’est franchement l’une des meilleures musiques que nous ayons jamais écrites. Organique, honnête et vrai.”

Lustre déclare : « Je suis plus excité par LES LIONS À LA PORTE que tout ce dont j’ai fait partie depuis que j’ai commencé ma carrière musicale.”

LES LIONS À LA PORTEle premier album de a été produit par HYMNE D’ÉCHEC‘s Kile Odell, qui a déjà travaillé avec FOZZY et IMMOBILE EN BLANC.

Lustre discuté de sa collaboration renouvelée avec Machado et Verduzco dans une récente interview avec Pierre Gutiérrez de Rock Talks. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne peux même pas expliquer à quel point je suis heureux de la façon dont cela est sorti. Cela sonne, à mon avis, mieux que tout ce qui Cristian et j’ai jamais fait ensemble, et cela inclut tous les ILL NIÑO disques que nous avons fait ensemble.”

Interrogé sur la direction musicale de LES LIONS À LA PORTE, Ahrue a déclaré : « C’est un son très raffiné, semblable à… Je ne veux pas dire que cela ressemble à [ILL NIÑO‘s 2003 album] ‘Confession’, mais il y a beaucoup de chants dessus, il y a beaucoup de production. Mais en même temps, il y a de la lourdeur. Mais les chansons sont meilleures que tout ce que nous avons écrit. Et le plus fou, c’est que le processus de les écrire a été beaucoup plus facile que cela ne l’a jamais été pour nous. Habituellement un ILL NIÑO disque nous prendrait trois à six mois pour terminer. Nous avons terminé ce disque en 20 jours, et nous pensons qu’il sonne mieux que tout ce que nous avons jamais fait dans le passé.”

Parler de LES LIONS À LA PORTEcollaboration avec Odell, Ahrue a dit : « Il a travaillé avec MAUVAIS LOUPS. Je pense qu’il a peut-être co-écrit avec eux. Mais il a un CV énorme, et il a eu, genre, cinq hits numéro un l’année dernière. Et il était incroyable de travailler avec lui. j’ai travaillé avec Ross Robinson, j’ai travaillé avec Johnny K, j’ai travaillé avec Terry Date, en tant que mixeur, et j’ai travaillé avec d’autres grands noms de l’industrie qui ont tous eu des disques de platine, et je dirai haut la main, Kile Odell est incroyable. Je dirais, en second lieu [MACHINE HEAD‘s] ‘Le rouge brûlant’, c’était une expérience incroyable. C’était une manière différente. Pour autant que Ross Robinson était vraiment dans l’émotion et faire sortir l’émotion des joueurs et de la musique, Odell est très musical et il est vraiment capable d’aider avec les chansons, et il a une grande oreille et une grande vision.”

En mars 2020, Machado, Illustrer, Verduzco, le batteur Dave Chavarri et bassiste Laz Pina ont annoncé qu’ils étaient « parvenus à un accord mutuel, amiable et contraignant » qui permettrait Chavarri et Pina continuer avec ILL NIÑO tandis que Machado, Verduzco et Illustrer continuerait avec de nouveaux projets. Une déclaration conjointe publiée par les cinq musiciens a également indiqué que les parties avaient « conclu un accord de règlement confidentiel ».

En janvier 2019, Chavarri et Pina a lancé une nouvelle version deILL NIÑO avec le chanteur Marcos Leal (SOLEIL BRISÉ), guitariste principal Jes DeHoyos (FILS DU TEXAS) et guitariste rythmique Sal Dominguez (SUR UN CORPS EN BRLANT). le Chavarri-LED ILL NIÑO a également publié un nouveau single, “Sangre”. Un jour plus tard, Machado, Illustrer et Verduzco rejeté les rapports qu’ils avaient laissé ILL NIÑO et ont juré de continuer avec leur propre version du groupe. Deux mois plus tard, le trio a déposé une plainte contre Chavarri et Pina, accusant le batteur et le bassiste de ne pas avoir payé la société de location de tournée et les ingénieurs du groupe, calomniant Machado en répandant des rumeurs selon lesquelles il a un problème de drogue, en collectant et en dépensant l’argent du groupe sans consulter tous les membres et en refusant aux membres l’accès aux dossiers financiers du groupe.

Dans un communiqué annonçant le lancement de sa nouvelle version de ILL NIÑO, Chavarri a déclaré à propos de la séparation avec ses anciens camarades de groupe: “Être dans un groupe, c’est un peu comme être marié, et parfois les gens se séparent et ne sont plus d’accord, et une séparation devient inévitable.”