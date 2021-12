Lion’s Share sort le clip de la reprise de « Knock On Wood »

Groupe de heavy metal suédois LE PARTAGE DU LION a fait une reprise de la chanson à succès « Touchons du bois » disponible sur les services de streaming et les fournisseurs de services numériques.

LE PARTAGE DU LION chanteur Nils Patrik Johansson a commenté: « Nous voulions sortir quelque chose de cool et d’inattendu comme cadeau de Noël pour nos fans. Cette chanson sera parfaite à fond lors de votre soirée de réveillon du Nouvel An. Qui sait – peut-être que je vais aussi écraser votre fête, comme je le fais dans notre nouvelle vidéo. »

LE PARTAGE DU LION guitariste Lars Chriss a ajouté: « J’ai continué à entendre la version Amii Stewart chaque fois que j’allumais la radio dans ma voiture. Après un certain temps, j’ai commencé à penser à ‘Les enfants de la tombe’ par SABBAT NOIR et comment nous pourrions en faire une excellente version hard rock. Petit à petit, l’arrangement a commencé à prendre forme dans ma tête. La chanson a été un énorme succès dans le monde entier quand Nils Patrik et j’étais des adolescents et je suis même allé au numéro un le Panneau d’affichage. Nous espérons que notre version rappellera beaucoup de bons souvenirs aux gens. »

Fin 2018, LE PARTAGE DU LION a publié pour la première fois un nouvel EP de cinq titres, ainsi que son catalogue complet – remasterisé avec de nouvelles illustrations – sur les services de streaming et les fournisseurs de services numériques. Le groupe a depuis sorti quelques autres singles numériques, dont certains seront et d’autres ne figureront pas sur le prochain album complet.

Les deux Johansson et Chris remarquez qu’ils ont toujours très bien travaillé ensemble, et à ce stade, il semble le plus naturel de garder LE PARTAGE DU LION en duo, avec des amis aidant là où c’est nécessaire.

« Nous sommes conscients que nos fans veulent un nouvel album et le plan était d’en sortir un en 2020, mais nous savons tous ce qui s’est passé alors », ont-ils déclaré. « Nous venions de recommencer à jouer en direct avec quelques concerts en gros en Allemagne en mars et nous nous préparions pour un nouvel album et une tournée. Comme nous pensons qu’il est très important de tourner derrière un nouvel album, nous devons juste attendre que les choses se passent retour à la « normale ». D’ici là, nous prévoyons de sortir un nouveau single tous les 2-3 mois et de continuer à développer notre base de fans. »

Les LE PARTAGE DU LION le catalogue présente des apparitions de membres et ex-membres de EMBRASSER, MEGADETH, ROI DIAMANT, CHUTE DE MARTEAU, SYMPHONIE X, CHIMAIRARE, THERION, YNGWIE MALMSTEEN, BOUGIE, etc. Les mélangeurs comprennent les meilleurs ingénieurs tels que Jens Bogren (ENNEMI JURÉ, OPETH, SYMPHONIE X, AMON AMARTH), Niklas Flyckt (une fois Grammy Award gagnant et quadruple nominé) et Ronny Lahti (ROXETTE, L’EUROPE , Glenn Hugues).

LE PARTAGE DU LION a tourné avec des groupes comme MOTÖRHEAD, MANOWAR, DIO, SAXON, TERRE GELÉE, PLUS JAMAIS, TU FAIS (ex-J’ACCEPTE), Dee Snider (SOEUR TORSADÉE) et a joué dans de nombreux festivals de rock et de métal majeurs.



