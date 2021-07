Lionsgate annonce Comedy Revenge Wedding & Untitled Adele Lim Feature ⋆ .

Lionsgate a annoncé que deux nouvelles comédies sont actuellement en développement, la première intitulée Mariage de vengeance qui sera produit par Jordan Schur de Suretone Pictures, Andrew O’Connor de What If It Barks Films et Kristin Burr de BURR! Productions, avec Jessica Friedman de BURR! co-produire. La ligne de connexion pour le film est gardée secrète. James Myers et Chisom Ude supervisent le projet pour Lionsgate.

Erin Westerman, présidente de la production pour Lionsgate Motion Picture Group, a déclaré : « Cela va faire une fantastique comédie romantique. Il a une prémisse tellement amusante et nous sommes ravis de travailler avec Jordan, Andrew et Kristin pour trouver un écrivain avec qui nous pouvons le développer.

Le deuxième projet sans titre, produit par Lionsgate et Point Grey Pictures, servira de premier réalisateur à Adele Lim. La fonctionnalité fait partie de l’accord multiplateforme de Point Grey avec le studio.

La comédie, destinée à une cote R, mettra en vedette Tony et l’actrice nominée aux Grammy Awards Ashley Park (Emilie à Paris, Filles 5Eva). Le film raconte le voyage épique de quatre femmes asiatico-américaines voyageant à travers l’Asie à la recherche de l’une de leurs mères biologiques. En cours de route, leur expérience hilarante deviendra une expérience de liaison, d’amitié, d’appartenance et de débauche sauvage sans limites qui révèle la vérité universelle de ce que signifie savoir et aimer qui vous êtes.

Lim a co-écrit le succès critique et au box-office Asiatiques riches et fous et le long métrage d’animation de Walt Disney Raya et le dernier dragon. Le projet sera écrit par Cherry Chevapravatdumrong (gars de la famille, Awkwafina est Nora du Queens) et Teresa Hsiao (co-créatrice de Awkwafina est Nora du Queens), d’après une histoire de Chevapravatdumrong, Hsiao et Lim. Tous les trois produiront le projet avec Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver et Josh Fagen de Point Grey. Meredith Wieck et Chisom Ude superviseront le projet pour Lionsgate.

Le film, qui a reçu le feu vert et accéléré pour la production, devrait commencer cet automne.

Westerman a déclaré: «Point Grey a recommencé, assemblant une comédie audacieuse et incontournable avec des voix fraîches au centre. Adele est un talent singulier, et aux côtés des écrivains Cherry et Teresa, elle apportera au monde un film qui a une comédie incroyablement mémorable, un cinéma luxuriant et un coup de poing émotionnel sournois. Et nous sommes ravis d’avoir Ashley, qui est en passe de devenir une célébrité, à bord en tant que premier de nos quatre amis.

Lim a ajouté: «Ce voyage a commencé avec moi, Cherry et Teresa – mes amis et héros d’écriture de comédie – voulant raconter une histoire avec des personnages qui nous ressemblent, à propos de femmes désordonnées et assoiffées mais qui ont tellement de cœur. Point Gray et Lionsgate ont été des alliés et des partenaires incroyables depuis le premier jour, et je suis ravi de faire mes débuts de réalisateur avec eux sur une histoire qui me tient à cœur.

Chevapravatdumrong et Hsiao ont déclaré: «Nous avons écrit un film que nous aurions voulu voir en grandissant – mettant en vedette des femmes fortes, intelligentes, drôles et, oui, torrides – et nous sommes très heureux de travailler avec Point Gray et Lionsgate pour partager cela. histoire avec le monde.

En plus de Asiatiques riches et fous et Raya et le dernier dragon, Lim a également écrit pour la télévision Une colline d’arbre, Pratique privée, Règne, Arme mortelle, et Dynastie. Elle écrit aussi À court de mots, basé sur un brouillon de Richard Curtis, pour Working Title.