Lionsgate India nomme Mrinalini Khanna en tant que responsable du contenu pour les originaux indiens

Lionsgate India a nommé Mrinalini Khanna en tant que responsable du contenu pour les originaux indiens. Dans son nouveau rôle, Khanna visera à développer, créer et produire du contenu à la fois pour le studio et la plate-forme Lionsgate Play. Mrinalini Khanna apporte à ce poste une solide expertise dans le domaine des affaires centrées sur le consommateur, combinée à une compréhension approfondie du développement de contenu dans l’espace OTT, a déclaré Rohit Jain, directeur général, Lionsgate Asie du Sud et réseaux-marchés émergents Asie. « Son expérience créative et son engagement seront très précieux pour façonner et développer la stratégie de contenu pour le Lionsgate Play en Inde », a-t-il ajouté. La nomination est entrée en vigueur le 16 août.

Avant cela, Mrinalini Khanna était avec Endemolshine pendant 14 ans. Au cours de son passage, elle a mis en place une solide liste de contenus et a jeté les bases de leur aventure dans la production scénarisée haut de gamme en identifiant des livres, des partenariats et des collaborations ainsi qu’avec des productions telles que The Test Case, MOM, Bombay Begums et Aarya. Avant cela, elle a travaillé dans le contenu et la production pour Miditech et NDTV. « Lionsgate Play est une marque avec une identité distinctive qui fait écho auprès des téléspectateurs d’aujourd’hui. J’attends avec impatience ce nouveau chapitre de ma vie et je soutiens l’équipe tout au long de la prochaine phase du parcours d’expansion du contenu », a-t-elle déclaré.

Lionsgate Play est un service de streaming premium de Lionsgate India et Starz et propose du contenu hollywoodien aux consommateurs indiens. Lionsgate Play dispose d’un réseau largement distribué dans la région couvrant des partenariats tels que Vodafone Idea, Bharti Airtel, Jio FTTH, Apple TV+, Amazon Firestick, des OEM avec une feuille de route ambitieuse à venir. Lionsgate Play développe et produit également une gamme diversifiée d’originaux indiens haut de gamme à gros budget.

