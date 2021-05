Lionsgate Thriller La bande-annonce et les photos officielles du Protégé sont sorties ⋆ .

Lionsgate a laissé tomber le premier Le Protégé bande-annonce de son prochain thriller assassin avec Samuel L.Jackson, Maggie Q et Michael Keaton. Le film de vengeance était auparavant connu sous le nom de L’atout et devrait sortir le 20 août 2021. Le film voit le personnage de Jackson Moody, un assassin légendaire, se faire tuer par son protégé Anna (Q) qui cherche à venger sa mort.

Plusieurs photos ont également été publiées pour le film montrant les trois étoiles, ainsi qu’une affiche de film élégante. La sortie d’été est écrite par Richard Wenk et dirigée par Martin Cambell (Casino Royale).

EN RELATION: Lionsgate date The Protege, Shotgun Wedding & White BirdLe synopsis officiel du film se lit comme suit: «Sauvée enfant par l’assassin légendaire Moody (Samuel L. Jackson) et formée à l’entreprise familiale, Anna (Maggie Q) est la tueur à gages la plus talentueuse au monde. Mais quand Maugrey – l’homme qui était comme un père pour elle et lui a appris tout ce qu’elle doit savoir sur la confiance et la survie – est brutalement tué, Anna jure de se venger. Alors qu’elle s’emmêle avec un tueur énigmatique (Michael Keaton) dont l’attirance pour elle va bien au-delà du chat et de la souris, leur confrontation devient mortelle et les détails d’une vie passée à tuer se resserreront de plus en plus. Le Protégé bande-annonce ci-dessous:

Découvrez le nouvellement publié Le Protégé photos et affiche teaser dans le diaporama: