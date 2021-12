L’IOTA augmente de 11% et devient haussier à court terme. Peut-on s’attendre à des profits plus élevés ?

La crypto-monnaie IOTA vient de se réveiller avec beaucoup de force haussière, bondissant de 11,10% au cours des dernières 24 heures et de 28,32% au cours des 7 derniers jours, ce qui génère un bon scénario technique à court terme.

Au moment d’écrire ces lignes, l’IOTA se négocie à 1,29 $. Sa capitalisation boursière est de 3,656 millions de dollars, c’est pourquoi il est classé 44e dans le classement Crypto Online.

Le catalyseur du récent rallye a été l’annonce de la nouvelle fonction de ce réseau, avec lequel il permettra le jalonnement du token pour obtenir des récompenses et sécuriser sa blockchain.

La fonction n’est pas encore en ligne, bien que les tests correspondants aient déjà été effectués. Il est prévu que le 28 décembre, les pièces IOTA puissent être déposées dans le protocole de jalonnement.

Hier, la période dite de pré-staking a été ouverte, au cours de laquelle il est prévu que les utilisateurs puissent se préparer au lancement.

Analyse technique de la tendance haussière de l’IOTA à court terme

Avec la forte remontée des prix observée hier, un chiffre inversé épaule tête épaule a été percé, confirmant le signal d’inversion de tendance que cette formation graphique jette.

Il est clair que la tendance à court terme de l’IOTA est haussière, nous devrions donc nous attendre à de nouveaux gains au cours des prochains jours.

Au cours de la journée en cours, le prix a effectué une petite correction. Ce processus est susceptible de s’étendre un peu plus loin, mais la force haussière dominante sur le marché de l’IOTA devrait bientôt cesser de vendre et amorcer un nouvel élan. L’objectif le plus proche est d’atteindre 1,51 $.

L’IOTA devient haussier à court terme. Source du graphique : TradingView.

IOTA doit encore passer par un grand rectangle symétrique

D’après le graphique hebdomadaire IOTA vs USDT, nous voyons que la tendance haussière à court terme pour le moment n’est pas très pertinente, car le prix est toujours bloqué dans une large fourchette latérale, en forme de triangle symétrique.

Cependant, le fait que cette crypto-monnaie se soit verrouillée de ce côté, après un fort rallye haussier plus tôt dans l’année, nous indique que la faible volatilité est probablement une rupture avant de continuer à la hausse.

Pour confirmer que la tendance haussière à moyen/long terme va reprendre, IOTA doit franchir la résistance au prix de 1,47 $.

Si le support à 1,00 $ est perdu, nous pouvons nous attendre à une vente plus élevée ensuite. Pour le moment, il est peu probable que cela se produise.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

