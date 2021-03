L’Iowa House approuve le projet de loi visant à reconnaître légalement les contrats intelligents blockchain

Le 29 mars, la Chambre des représentants de l’Iowa a adopté un projet de loi visant à reconnaître légalement les transactions et les enregistrements effectués via des contrats intelligents blockchain. Le projet de loi – SF541 – a obtenu l’approbation du Sénat plus tôt dans le mois.

Sous les auspices du nouveau projet de loi, les contrats intelligents auraient le même statut juridique que les contrats ordinaires, tandis que la technologie du grand livre distribué serait considérée comme une banque d’archives électronique fiable. En ce qui concerne les contrats intelligents, le projet de loi stipule:

«Le projet de loi prévoit qu’un contrat ne doit pas se voir refuser l’effet juridique ou la force exécutoire uniquement parce que le contrat est un contrat intelligent ou contient une disposition de contrat intelligent.»

Le projet de loi stipule que tout enregistrement de droits ou de propriété ne serait pas invalidé par sa diffusion sur un réseau blockchain à moins que la transaction ne soit spécifiquement liée au transfert des droits en question.

« Une personne qui, en s’engageant dans ou en affectant le commerce interétatique ou étranger, utilise la technologie du grand livre distribué pour sécuriser les informations qu’elle possède ou a le droit d’utiliser conserve les mêmes droits de propriété ou d’utilisation à l’égard de ces informations qu’avant la sécurisation de la personne les informations utilisant la technologie du grand livre distribué », indique le projet de loi, avec le qualificatif ajouté,« sauf s’il s’agit d’une transaction dont les conditions prévoient expressément le transfert des droits de propriété ou d’utilisation de ces informations. »

Le projet de loi a obtenu l’approbation de la Chambre sans concours le 29 mars, les représentants votant 94-0. Plus tôt dans le mois, le projet de loi a été adopté par le Sénat avec une facilité similaire, car il a été adopté avec un vote de 47-0.

Le représentant démocrate Steve Hansen a suggéré que la mise en œuvre du projet de loi conduirait à terme à une réglementation plus large de la crypto-monnaie, y compris Bitcoin (BTC), rapporte le quotidien de l’Iowa, The Gazette. Le représentant républicain Jeff Shipley a déclaré que le projet de loi visait plus à établir des définitions qu’à des réglementations pour le moment, ajoutant qu’il pensait que Bitcoin tomberait également dans le champ d’application de ces définitions.