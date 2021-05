Lip est la pire catégorie de produits de beauté, mais les marques lancent de nouveaux produits – WWD

En ce qui concerne la catégorie des lèvres, il n’y a pas grand-chose à sourire.

«L’essentiel est que la lèvre en 2020 a été la catégorie la plus touchée dans la catégorie la plus touchée», a déclaré Larissa Jensen, vice-présidente de la beauté et conseillère en industrie au NPD Group.

Le maquillage a le plus souffert l’année dernière, en baisse de 34% d’une année sur l’autre, selon la société d’études de marché. En comparaison, les soins de la peau ont diminué de 11% et le parfum de 8%, tandis que les cheveux ont poussé de 7%. Et dans le domaine du maquillage – englobant les produits pour le visage, les yeux et les lèvres – les lèvres ont diminué de 41%.

Et pourtant, début 2021 a vu un afflux de lancements de lèvres. Rien qu’en mars et avril, environ deux douzaines de nouvelles lignes ont été introduites par les grandes marques de beauté.

Du luxe à la masse, les goûts de Chanel, Hermès, Too Faced, Westman Atelier et Lady Gaga’s Haus Laboratories ont publié des nouvelles en lèvres cette année. Et lorsque la collaboration «Lizzie McGuire» et ColourPop a chuté, elle comprenait du gloss – bien sûr – tandis que la première ligne de cosmétiques de Jen Atkin, un partenariat avec Elf, comportait un combo rouge à lèvres mat et doublure à double face. La majorité des lancements récents de produits sont en fait des formulations largement mates – et résistantes aux masques – ou infusées d’avantages pour les soins de la peau.

«Matte était vraiment grand pendant un certain temps, à l’époque où Kylie [Jenner] avait son premier lancement de kits pour les lèvres, et tout le monde optait pour le look mat », a déclaré Jensen. «Ensuite, ça s’est un peu effilé. Mais ce qui était intéressant, c’est que dès que les mandats de masque ont été appliqués l’année dernière, nous avons commencé à voir une augmentation de la part en dollars des rouges à lèvres mats, et c’est vraiment parce que ce sont les rouges à lèvres qui ont la meilleure tenue sous votre masque.

Dior a publié 11 couleurs – neutres aux rouges – dans le cadre de sa collection «Rouge Dior Forever Liquid», une gamme de rouges à lèvres liquides hautement pigmentés, mats et résistants au transfert, tandis que NYX Professional Makeup a lancé un «Lip Lingerie XXL Matte Lipstick» à 9 $. qui se décline en 24 teintes conçues pour une longue tenue. C’est aussi une preuve de transfert.

«Je pense que pour nous, il s’agissait vraiment de lire nos critiques de consommateurs et de voir les performances de notre catégorie lèvres», a déclaré Yasmin Dastmalchi, vice-président senior du marketing chez NYX Professional Makeup. Le nouveau lancement était toujours dans le pipeline, a-t-elle souligné, et en partie inspiré par la «forte croissance» que la marque a connue avec les versions précédentes en 2020, y compris le «Shine Loud High Shine Lip Color» – un gloss végétalien qui promet d’être non- collants mais ont une «longue tenue» et «aucune usure de transfert» qui sont sortis vers la fin de l’année.

«La nouvelle technologie a non seulement fourni ce que nous faisons toujours, c’est-à-dire une couleur et une brillance étonnantes, mais c’est la pièce à l’épreuve des masques dont les consommateurs ne savaient pas qu’ils avaient besoin ou qu’ils voulaient», a déclaré Dastmalchi.

Pendant ce temps, la plupart des autres marques ont utilisé la technologie pour se concentrer sur les soins de la peau.

La maquilleuse Charlotte Tilbury, pour sa part, a lancé six nuances de sa «Tinted Love Lip and Cheek Tint» à 34 $, à base de vitamine E et d’acide hyaluronique, et Avon a présenté 10 nuances de sa «Cashmere Essence Lipcream» à 22 $, qui a une bio- noyau de rétinol. La marque affirme que c’est la première du genre à arriver sur le marché américain.

«Nous avons remarqué que les produits qui avaient davantage un scénario d’avantages pour les soins de la peau surpassaient définitivement les autres», a déclaré Eva Lau, directrice du marketing couleur d’Avon.

La société, qui travaille avec des représentants de marques dans tout le pays, a examiné ce qui a le plus résonné auprès des clients sur divers marchés.

“Cashmere Essence Lipcream” – un produit végétalien, à base d’huile de graines de limnanthe, de vitamine E et d’ingrédients à base de plantes ciblant la lutte contre le vieillissement – a “surpassé” les attentes de ventes de 41 pour cent, a déclaré Lau. Le département des prévisions l’a comparé à des lancements similaires tout en tenant compte des conditions du marché, et la marque prévoit d’en sortir davantage cette année, notamment un masque pour les lèvres à la vitamine C et un gommage pour les lèvres, tous deux sortis le 26 mai.

«De nombreux concurrents ont retenu leurs innovations pendant toute la période du COVID-19», a ajouté Lau. «Nous avons en fait adopté une approche très différente. Nous avons adopté l’environnement et nous nous sommes dit: «Tout le monde va probablement reculer sur leurs lancements et leurs innovations, et pour vraiment nous démarquer, nous devrions faire quelque chose de différent.»

Il est prudent de supposer que les entreprises ont repoussé leurs lancements au milieu de la pandémie, a noté Jensen. Et les recherches montrent que les lancements de produits de beauté sont en hausse en 2021 par rapport à 2020.

«À l’heure actuelle, si vous commencez à regarder les ventes hebdomadaires, vous constatez des gains fous à trois chiffres dans chaque catégorie», a déclaré Jensen.

Mais c’est trompeur, a-t-elle ajouté: «Nous regardons une année très inhabituelle… Vous êtes confronté à une période en 2020 où nous commençons à avoir des verrouillages, et c’était aussi une période très difficile avec les lancements. Les marques ne sortaient pas vraiment avec des lancements, alors, bien sûr, vous allez voir une croissance. »

En comparant 2021 à 2019, une mesure plus réaliste, les lancements globaux sont en baisse, a-t-elle ajouté, y compris en lip. Il y a moins de rejets de rouge à lèvres, en particulier, cependant, la catégorie connaît une augmentation des produits avec des «traitements» – cosmétiques et hybrides de soins de la peau.

La marque de maquillage propre de luxe Roén a publié son «Kiss My Liquid Lip Balm Shimmer», un gloss aux bienfaits d’un baume, il y a environ un an en avril 2020.

«Ironiquement, c’était dans le pipeline», a déclaré Tiffany Thurston Scott, cofondateur de Roén – qui a été lancé en 2019. «Il semble, évidemment, un peu un moment nerveux pour lancer quelque chose, mais nous l’avons fait dans le pipeline. Nous l’avions formulé bien avant le lancement. Et cela a fait mieux que prévu. Je l’attribue vraiment à la formule. »

La marque vient d’introduire trois nouvelles nuances de la gamme, à 26 $ chacune.

«Nous avons reçu énormément de commentaires de la part des gens pendant la pandémie», a poursuivi Scott. «Tout le monde disait: ‘Regardez, nous mourons d’envie de plus de couleurs.’»

Bien que ce soit une période difficile pour la catégorie des lèvres en raison du COVID-19 pour des raisons évidentes («Vous vous couvrez la bouche et le maquillage est également très lié aux occasions d’utilisation comme sortir, ce que nous n’avons pas fait durer », a déclaré Jensen), les événements se sont récemment retournés, ce qui aura un impact sur le marché.

«Je pense que nous commençons à peine à nous développer», a-t-elle déclaré. «Je pense que ce sera une excellente année pour l’industrie, car aux États-Unis en particulier, vous commencez à voir un revirement en termes de sentiment des consommateurs et de décompte des affaires.»