L’iPad 2021 d’Apple est en vente pour 299 $ sur Amazon

C’est le réveillon du Nouvel An, et bien que cela signifie que nous saluons très bientôt (et bon débarras) l’année 2021, ce ne serait tout simplement pas une journée assez spéciale sans une sélection d’excellentes offres technologiques de vos amis de Verge Deals. Cela a certainement été une année bien remplie, remplie de chaos, mais aussi de bons gadgets et d’économies intéressantes qui vous aident à économiser de l’argent en cours de route. Alors qu’on a hâte de vous en apporter encore plus en 2022, n’anticipons pas trop vite. Ci-dessous, nous mettrons en évidence certaines des meilleures offres pour vous dans le monde de la technologie.

Pour commencer, il n’y a pas de meilleure tablette pour le prix sur le marché pour la plupart des gens que le dernier iPad de base d’Apple. Le modèle 10,2 pouces est principalement le seul en termes de rapport qualité-prix tout en disposant d’un écosystème d’applications aussi vaste, d’une compatibilité d’accessoires et d’une assistance durable via des mises à jour logicielles. Qu’il s’agisse principalement d’une machine Netflix pour votre famille ou du principal outil de devoirs pour un enfant, l’iPad de base est un bourreau de travail qui se vend facilement à son prix d’entrée de 329 $. C’est probablement pourquoi nous avons vu des remises si peu fréquentes cette année, même si nous avons maintenant de la chance. Amazon propose la configuration Wi-Fi de base de 64 Go pour 299 $, vous faisant économiser 30 $. Si vous avez besoin de plus de stockage, le modèle 256 Go a le même rabais, le faisant tomber à 449 $.

Alors que le dernier iPad ressemble à peu près à la plupart des modèles précédents, son processeur A13 Bionic mis à jour est beaucoup plus rapide que son prédécesseur. De plus, sa caméra frontale dispose désormais de Center Stage, pour vous suivre automatiquement dans le cadre lors des appels vidéo. Comme c’est parfait, car il semble que nos méthodes centrées sur le zoom ne changeront pas encore pour le début de 2022.

iPad (2021, 64 Go, Wi-Fi)

Le dernier iPad d’entrée de gamme d’Apple représente une légère mise à jour, avec une nouvelle puce A13 Bionic et une caméra frontale de 12 MP qui prend en charge la fonction Center Stage d’Apple.

Vous cherchez un peu plus que les offres d’entrée de gamme d’Apple ? L’iPad Air est l’option milieu de gamme de la gamme Apple – bien au-dessus du modèle de base, mais moins coûteux que les options iPad Pro – et pour beaucoup de gens, c’est la boucle d’or d’être « juste » en termes de puissance et de fonctionnalités. L’iPad Air est doté d’un processeur A14 Bionic rapide et d’un capteur d’empreintes digitales Touch ID combinés à un écran de 10,9 pouces dans un encombrement assez compact. Il a tous les looks des modèles Pro sans le même poids. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir auprès de Walmart pour seulement 539 $, soit 60 $ de moins que son prix habituel de 599 $ pour cette configuration de base avec 64 Go de stockage et une radio Wi-Fi. Lire notre avis.

iPad Air (64 Go, Wi-Fi)

L’iPad Air 2020 comprend des bordures plus minces autour de l’écran et a déplacé le capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton d’alimentation, situé en haut de l’appareil.

Vous avez probablement déjà entendu beaucoup d’hyperboles « nouvelle année, nouveau vous », et malheureusement, cela continuera de résonner jusqu’en janvier et février, mais voici une résolution que vous n’avez peut-être pas envisagée : obtenir un meilleur éclairage. Si vous travaillez à domicile ou que vous passez simplement beaucoup de temps chez vous pendant les longs et mornes mois d’hiver, l’éclairage peut être un puissant rehausseur d’humeur. La gamme de panneaux d’apparence bois illuminés Elements de Nanoleaf peut égayer un espace de travail et donner une touche de chaleur à une pièce autrement banale. Vous pouvez choisir la disposition de motif souhaitée lorsque vous les montez et personnaliser les effets lumineux en fonction de votre ambiance ou de votre état d’esprit.

Nanoleaf a offert d’excellentes remises sur une variété de ses produits, bien que les éléments soient notre choix pour la meilleure offre. Vous pouvez obtenir un kit de démarrage à sept panneaux directement auprès de Nanoleaf ou de Best Buy pour 70 $ de réduction, ce qui les amène à leur prix le plus bas de 229,99 $. Pour une couverture supplémentaire, un kit à trois panneaux est également à 20 $ de rabais chez Best Buy. Bien que le temps presse pour cet accord, car il doit expirer le jour du Nouvel An.

Éléments de nanofeuilles

Les éléments Nanoleaf représentent une version unique de l’éclairage intelligent, avec un aspect bois conçu pour être un accent attrayant dans votre maison même lorsqu’ils ne sont pas éclairés. Les panneaux LED peuvent également être disposés selon la disposition de votre choix.

Prêt à clôturer 2021 en force ? Voici une idée. Procurez-vous une excellente paire d’écouteurs à réduction de bruit et bloquez le reste du monde pendant un petit moment. Je pense que c’est ce que la plupart d’entre nous veulent faire avec 2021, et soyons honnêtes, nous le devons à nous-mêmes. Les écouteurs Sennheiser Momentum 3 Wireless sont à égalité à la quatrième place dans notre liste des meilleurs écouteurs pour 2021, mais ils sont sans aucun doute l’un des ensembles les plus uniques que vous puissiez acheter pour sauvegarder une belle apparence avec un son de qualité.

Amazon propose le Momentum 3 Wireless en blanc pour seulement 217,13 $, économisant ainsi 182 $ sur le PDSF. Il s’agit d’un excellent casque avec un son percutant, et ils sont revenus à leur prix le plus bas de tous les temps. Lire notre avis.

Sennheiser Momentum 3 sans fil

Les écouteurs antibruit haut de gamme de Sennheiser offrent un confort luxueux, un son riche avec beaucoup de basses et un design intemporel.

Plus d’offres qui ne vous aideront toujours pas à vous souvenir des paroles d’Auld Lang Syne



Si vous avez besoin d’un stockage externe rapide pour un téléphone, une tablette, un drone ou une Nintendo Switch, une carte microSD Lexar 256 Go 1066x coûte actuellement 32,99 $ sur Amazon (27 $ de réduction). Le casque filaire G335 de Logitech pourrait être décrit comme un casque de jeu abordable et sans fioritures, mais il a des styles dynamiques pour accompagner son prix abordable. Le modèle noir ne coûte que 48,23 $ sur Amazon (environ 22 $ de réduction). Les coloris menthe et blanc sont de 49,99 $ chacun, et tous comportent des accents colorés et un micro qui se met en sourdine lorsque vous le retournez.

