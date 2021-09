L’iPad 9 d’Apple n’est même pas sorti, mais il a déjà obtenu sa première grosse baisse de prix

Apple a lancé sa conférence de presse “California Streaming” plus tôt cette semaine avec une annonce inattendue. Apple a dévoilé l’iPad de 9e génération et l’iPad mini de 6e génération avant de passer à l’Apple Watch Series 7 et à l’iPhone 13. Apple a déclaré que les nouveaux iPads seraient disponibles en précommande immédiatement après le salon. L’iPad 9 et l’iPad mini 6 commenceront à être expédiés le 24 septembre, qui est également la date de sortie de l’iPhone 13. Mais avant même le début des livraisons de l’iPad 9, la tablette Apple abordable a déjà bénéficié d’une baisse de prix.

L’iPad représente l’entrée la moins chère dans l’écosystème des tablettes d’Apple. Pour beaucoup, c’est la tablette parfaite à avoir à la maison. L’appareil commence à 329 $, offrant aux acheteurs un design hérité. Cela signifie que l’écran a des bordures importantes en haut et en bas. De plus, le capteur d’empreintes digitales Touch ID est placé à l’avant plutôt que sur les côtés. Les étudiants et les enseignants peuvent l’acheter pour 299 $, ce qui est encore mieux si vous êtes admissible.

Les mises à niveau de l’iPad de 9e génération

Pour 329 $, l’iPad 9 offre quelques améliorations importantes. Le plus notable est le ralentisseur. La tablette reçoit la puce A13 Bionic, qui est le même processeur qui alimente l’iPhone 11 et l’iPhone SE. Ce sont les iPhones les moins chers qu’Apple vend en magasin, aux côtés des séries iPhone 12 et iPhone 13.

Apple a également doublé le stockage, ce qui signifie que 329 $ vous permettront d’obtenir 64 Go de mémoire flash au lieu de 32 Go. L’iPad de 9e génération est également livré avec un chargeur USB-C de 20 W, ce qui devrait améliorer les vitesses de charge. Le chargeur fonctionne également avec n’importe quel iPhone.

Une autre mise à niveau importante concerne la caméra frontale. Nous envisageons un appareil photo de 12 mégapixels qui prend désormais en charge la fonctionnalité Center Stage. Avec Center Stage, l’appareil photo peut automatiquement suivre le visage du sujet dans le cadre.

Enfin, l’écran prend désormais en charge True Tone. C’est une fonctionnalité que la plupart des iPhones et iPad possèdent qui permet au logiciel d’ajuster intelligemment la luminosité de l’écran pour s’adapter à l’éclairage de votre environnement.

Ces mises à niveau font du modèle iPad de base de 329 $ un achat plus excitant que n’importe lequel de ses prédécesseurs lancés avec le même prix de base.

La première baisse de prix de l’iPad 9

Si vous souhaitez obtenir l’iPad 9 pour les mêmes 299 $ que les étudiants et les enseignants, vous devrez précommander votre tablette auprès de Walmart plutôt que d’Apple. Le seul inconvénient est que vous devez attendre quelques jours de plus pour obtenir votre tablette. Walmart livrera l’iPad de 9e génération le 29 septembre. Voici où vous pouvez commencer.

Surtout, Walmart n’offre que 30 $ de réduction sur le prix régulier de l’iPad 9 pour la version Wi-Fi la moins chère. Vous ne pouvez pas mettre à niveau le stockage ou obtenir un modèle cellulaire tout en profitant de la réduction de prix de 30 $. Si vous êtes admissible à la remise scolaire, vous souhaiterez peut-être obtenir votre remise de 30 $ directement auprès d’Apple.