L’iPad Air avec connexion Cellular est à 156 € de réduction sur Amazon : parfait pour travailler où que vous soyez | La technologie

Le nouvel iPad Air qu’Apple a présenté fin 2020 est l’un des meilleurs appareils de cette marque, pour sa puissance et sa polyvalence. Heureusement, son prix a commencé à baisser assez sensiblement.

Les iPad de base, les moins chers du catalogue Apple, sont ceux qui dominent l’essentiel des ventes de cette marque pour des raisons plus qu’évidentes. Cependant, les utilisateurs qui souhaitent une tablette à usage professionnel optent généralement pour l’iPad Pro, bien qu’aujourd’hui il ne soit pas strictement nécessaire de se tourner vers ce modèle.

L’iPad Air 4 (2020) a été un grand pas en termes de performances, de sorte qu’ils se positionnent comme une alternative claire et bon marché à l’iPad Pro avec son Apple A14 Bionic comme processeur. Maintenant même Il y a aussi une offre intéressante sur Amazon pour l’acheter, et c’est l’édition Cellular de couleur or rose il est tombé à 623 euros.

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 “.

Ils sont à 156 euros de remise sur le prix précédent, un chiffre qui n’est pas mal du tout. Dans d’autres couleurs, son prix est également réduit, mais pas tellement :

Évidemment, le principal avantage de l’iPad dans la version Cellular est qu’il dispose d’une connexion Internet via les données mobiles, avec la 4G. Cela vous permettra de vous connecter au réseau partout où vous avez besoin d’utiliser le WiFi ou en fonction de la connexion de votre téléphone.

Grâce à sa puissance, il est parfait pour le travail. A aussi un écran de 10,9 pouces, une taille plus qu’honorable et qui permet de le faire confortablement.

Apple a lancé un nouvel iPad Air 4 (2020) dans lequel il aborde l’aspect esthétique de l’iPad Pro et intègre quelques améliorations. Est-ce suffisant pour en valoir la peine ?

Avec lui, vous pouvez exécuter absolument n’importe quelle application iPadOS et même effectuer des tâches très exigeantes, telles que l’édition de vidéos en résolution 4K.

Ses performances, sa connectivité et ses avantages en général, nous avons pu tester de première main dans l’analyse de l’iPad Air (2020), qui nous a laissé un bon goût dans la bouche en général.

Il est recommandé de vous procurer également un clavier, tel que le Logitech Keys-to-go, l’un des meilleurs pour tablettes, entièrement compatible avec cet iPad Air de 4e génération.

La livraison via Amazon est totalement gratuite avec ou sans compte Amazon Prime, bien que si vous êtes un utilisateur de ce service, la livraison est beaucoup plus rapide. C’est pourquoi vous pourriez être intéressé à profiter maintenant pour rejoindre gratuitement Amazon Prime pendant un mois.

