L’iPad Air baisse à nouveau de prix sur Amazon et est en vente pour 603 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cet été, profitez au maximum de vos vacances en sortant l’iPad Air 2020. La tablette la plus légère d’Apple est à nouveau en vente sur Amazon et vous pouvez l’acheter pour seulement 603 euros.

La tablette est, aujourd’hui, l’un des appareils les plus polyvalents. D’une part, il a une taille plus compacte et un poids plus léger qu’un ordinateur portable, mais il peut nous offrir des avantages très similaires s’il dispose d’un matériel puissant.

En revanche, il peut être transporté et manipulé aussi confortablement qu’un smartphone, mais il a l’avantage que son écran est plus grand et nous permet de mieux profiter du contenu multimédia et des appels vidéo.

Vous avez maintenant la possibilité d’obtenir l’une des tablettes les plus recherchées à un prix exceptionnel. L’iPad Air 2020 est de retour sur Amazon pour 603 euros, l’un des prix les plus bas depuis son lancement.

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 “.

Plus précisément, nous parlons de iPad Air 10.9″ à partir de 2020 avec 64 Go de stockage interne et connexion WiFi, celui de l’Apple Store coûte 649 euros. L’appareil a touché 600 euros en très peu d’occasions, alors profitez-en pour économiser sur votre achat.

L’iPad Air 2020 est une tablette hautement recommandée qui vous aide non seulement à effectuer des tâches basiques et simples, mais vous pouvez également l’utiliser pour travailler ou étudier à distance, jouer à des jeux vidéo, consommer du contenu multimédia et bien plus encore.

Il est équipé du Processeur Apple A14 Bionic, il vous donne donc toute la puissance dont vous avez besoin pour déplacer des applications et des jeux exigeants. En fait, l’objectif d’Apple avec cette tablette est d’offrir une alternative moins chère aux MacBooks.

Chez ComputerHoy.com, nous avons eu l’occasion d’analyser en profondeur l’iPad Air 2020 et nous avons pu constater de visu les performances exceptionnelles du processeur A14 Bionic, qui était le meilleur lorsqu’il s’agissait de déplacer des applications lourdes, de rendre des vidéos et jouer aux jeux.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Cette tablette Apple est également conforme en termes d’autonomie. Sa batterie peut durer jusqu’à 8 heures, pour que vous puissiez atteindre la fin de la journée sans problème.

Amazon envoie votre commande entièrement gratuitement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez profiter du mois d’essai gratuit d’Amazon Prime pour la recevoir dès que possible. Pendant 30 jours vous bénéficierez de tous les avantages des abonnés sans rien payer, sans permanence ni engagement d’aucune sorte.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.