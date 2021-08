L’iPad Air d’Apple baisse de prix et devient la tablette idéale pour jouer à des jeux, regarder des séries ou utiliser les réseaux sociaux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’iPad Air de nouvelle génération est l’une des tablettes les plus équilibrées du marché : puissance et qualité à un prix abordable, encore plus intéressant avec cette remise Amazon.

Si vous cherchez une tablette pour regarder des séries ou des vidéos, lire des pages web sur grand écran, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, lire des ebooks et bien plus encore, L’iPad Air nouvelle génération d’Apple, c’est un achat idéal. Beaucoup plus si vous avez un rabais.

Saisir L’iPad Air d’Apple (2020) avec 80 euros de réduction, tombe à 569 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

La première chose qui ressort est son Panneau Liquid Retina de 10,9 pouces à une résolution de 2360×1640 pixels avec la technologie True Tone et des couleurs étendues.

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 “.

A l’intérieur il y a Le puissant processeur A14 Bionic d’Apple accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il est équipé d’une intelligence artificielle et a suffisamment de puissance pour éditer des vidéos 4K sans se tromper.

C’est une tablette parfaitement capable de prendre des photos, grâce à la Capteur frontal 7 Mpx pour les appels vidéo ou les selfies, et la caméra arrière pour la meilleure photographie sous un capteur de 12 Mpx.

Cela a aussi ID tactile pour vous identifier par empreinte digitale, sans mot de passe, et payer avec Apple Pay. Il dispose également d’un connecteur USB de type C.

Intègre le Axe WiFi dernière génération (WiFi 6), et est compatible avec le clavier MagicKeyboard, SmartKeyboard Folio et Apple Pencil (2e génération), vendus séparément.

La batterie garantit 10 heures d’autonomie même avec une utilisation continue. Il a également une charge rapide.

Si vous voulez en savoir plus, consultez notre examen complet de l’iPad Air (2020).

