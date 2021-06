L’iPad Air devance Prime Day : il est déjà en vente chez Amazon pour 584 euros | La technologie

Bien qu’il reste encore quelques jours avant l’arrivée du Prime Day, certains produits reçoivent déjà des offres très intéressantes. L’iPad Air 2020 en fait partie avec une remise de 10 %.

Amazon Prime Day approche, sera célébré les 21 et 22 juin prochains, des jours où nous verrons des offres très intéressantes. Alors que cette célébration arrive, certains des produits de la boutique en ligne par excellence baissent déjà leurs prix tels que iPad Air 2020.

Pour ceux qui recherchent un ordinateur portable avec une bonne puissance d’Apple mais ne veulent pas dépenser les 1 000 euros que coûtent certains modèles, l’iPad Air 2020 est l’un des lancements les plus récents de la marque et se vend à seulement 584 euros, en tout couleurs sauf argent.

Il n’est pas courant de trouver un appareil Apple aussi neuf que celui-ci avec des remises importantes. Amazon vend l’iPad Air avec une remise de 10% sans frais de port et avec la possibilité de le recevoir en moins de 24h si vous avez un compte Prime.

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 “.

En plus des conditions d’achat Amazon, les produits Apple incluent la possibilité d’ajouter Apple Care à la demande, l’assurance proposée par le constructeur contre les accidents, comme le bris de la vitre de votre iPad.

C’est une offre intéressante, non seulement en raison de la réduction de prix, mais parce qu’elle s’accompagne d’une bonne gamme de couleurs au choix, ce qui n’est pas si courant. Nous pouvons acheter l’iPad Air à bleu, gris, rose ou vert. La couleur argent ne bénéficie pas de cette remise.

iPad Air 2020, autonomie et grande puissance

Il n’a pas le dernier processeur développé par Apple, mais l’iPad Air inclut le Pomme A14 Bionic qui atteint suffisamment de puissance pour toutes les applications, les jeux exigeants et une grande variété de tâches.

L’objectif de ce modèle lors de sa présentation était d’offrir une alternative plus abordable aux MacBook et autres ordinateurs de l’entreprise avec des prix beaucoup plus élevés et inaccessibles à la grande majorité des consommateurs.

Pourtant, l’entreprise n’a pas renoncé à présenter un appareil doté de puissance et d’autonomie. La batterie atteint 7 et 8 heures d’écran d’après ce que nous avons pu vérifier dans cette analyse où nous vous montrons toutes ses qualités, même les points les plus faibles.

Si vous décidez d’acheter le iPad Air 2020 pour 584 euros et que vous souhaitez vous en servir comme ordinateur, nous vous conseillons de rechercher des claviers compatibles comme celui-ci pour 32 euros, avec un étui et Bluetooth.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.