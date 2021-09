L’iPad Air est à prix de liquidation sur Amazon : il chute à 529 euros, même si l’expédition n’est pas aussi rapide que d’habitude | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les iPad dominent clairement le secteur des tablettes, en particulier le modèle le plus basique et le moins cher, bien que si vous êtes prêt à investir un peu plus, l’iPad Air peut être une bonne option pour retirer l’ordinateur portable.

Acheter un iPad, c’est parier sur l’assurance, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce sont les tablettes les plus vendues, à des années-lumière de celles qui objectivement et par caractéristiques peuvent être considérées comme leurs rivales avec Android. Nous nous référons à tous les iPad, bien que parmi ceux en vente aujourd’hui, le rapport qualité-prix le plus compétitif soit peut-être l’iPad Air (2020).

On parle d’un modèle bien plus puissant que l’iPad 10.2, la version de base qui reste officiellement à 379 euros. De plus, il dispose également d’un écran plus grand et de meilleure qualité, ce sont donc tous des avantages. Son prix est normalement beaucoup plus cher, mais maintenant Amazon le vend 529 euros, le prix historique le plus bas qu’il ait eu dans notre pays.

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 “.

Ça oui, Cette offre Amazon sur l’iPad Air (2020) est très bonne, mais elle a de petits caractères : expéditionAu lieu de prendre 24 ou 48 heures comme d’habitude, cela prend un ou deux mois, selon la disponibilité des stocks dans les entrepôts.

C’est un inconvénient qui ne devrait pas affecter si vous n’êtes pas pressé ou si vous ne le considérez pas comme un cadeau, car pas susceptible d’aller beaucoup plus bas jusqu’à ce que la nouvelle version soit en vente, et pour cela il semble qu’il manque encore.

Les 529 euros que coûte l’édition Space Grey en valent la peine, surtout si vous l’accompagnez d’une housse de clavier, puisque son processeur Apple A14 Bionic n’a rien à envier à n’importe quelle puce Intel Core en termes de puissance. Sur cette tablette, vous pouvez même éditer des vidéos 4K sans problème.

Nos confrères de Business Insider Espagne ont pu le constater de visu dans l’analyse de l’iPad Air de 2020, qui laisse de très bons sentiments en général, notamment pour la puissance et l’autonomie, deux éléments clés pour l’utiliser en équipe de travail. .

Il aspire sans aucun doute à remplacer l’ordinateur portable, et pour beaucoup de gens il réussit, en particulier ceux qui peuvent gérer avec iPad OS et toutes les applications dont il dispose, qui ne sont pas rares.

