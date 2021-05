L’iPad Air est en vente moins cher que jamais: Amazon le réduit à 549 €, prix du Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs iPad d’Apple a beaucoup baissé de prix sur Amazon, un magasin qui le propose en différentes couleurs avec une réduction de 100 euros, ce qui n’est visible qu’à des dates très spéciales.

Si vous envisagez d’acheter un iPad, nous avons une très bonne nouvelle: l’un des modèles les plus puissants disponibles actuellement est devenu beaucoup moins cher, et également dans un magasin de confiance comme Amazon.

Pour l’instant et on ne sait pas depuis combien de temps, vous pouvez acheter l’iPad Air de 64 Go (2020) beaucoup moins cher, pour seulement 549 euros dans certaines des couleurs dans lesquelles il est disponible. Il convient de noter que ce prix est le même que lors du dernier Black Friday, au cours duquel il est devenu l’un des produits les plus vendus.

Le nouvel iPad d’Apple est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il maintient Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 pouces.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu effectuer une analyse approfondie de l’iPad Air avec d’excellents résultats à tous les niveaux, en particulier pour la puissance, car il s’agit toujours d’un appareil avec Apple A14 comme puce, l’un des meilleurs développés par la marque jusqu’à la date actuelle.

Son design est un autre de ses atouts, avec des finitions quelque peu différentes des autres tablettes Apple et avec quelques éléments supplémentaires tels que Face ID ou Touch ID.

Comme nous l’avons mentionné, est disponible en différentes couleurs, au même prix et avec la livraison gratuite pour tous les utilisateurs d’Amazon, même pour ceux qui n’ont pas Amazon Prime. Cela dit, il est conseillé de souscrire au moins au mois d’essai gratuit sans permanence si vous souhaitez recevoir votre achat le plus rapidement possible.

Un iPad pour travailler, jouer et tout ce qu’il faut

Les fonctionnalités de cet iPad sont excellentes où que vous regardiez. Sa puissance est plus que suffisante pour jouer à n’importe quel jeu iOS ou Apple Arcade, en plus d’exécuter des applications assez lourdes, telles que l’édition de photos et de vidéos, ce qui, selon le fabricant, peut le faire en résolution 4K sans trop de problèmes.

De plus, il dispose d’une charge rapide et d’une batterie avec suffisamment d’autonomie, bien qu’il glisse légèrement sur l’écran, qui n’est “que” de 60 Hz, bien que si vous n’êtes pas habitué aux 120 Hz de nombreux mobiles, ce ne sera pas un gros problème .

Cela donne environ 10 heures d’autonomie, ce qui n’est pas mal, même si évidemment tout dépend de l’utilisation que vous lui donnez pendant ces heures. Plus les tâches sont exigeantes, plus la durée est courte.

La connectivité n’est pas en reste. Spécifique, l’iPad Air en vente sur Amazon est celui avec WiFi mais pas 4G, vous devrez donc vous contenter de vous connecter à Internet chez vous ou d’utiliser votre mobile comme routeur, ce qui n’est pas du tout un problème.

Dans cet aspect, il se distingue également et beaucoup qu’il dispose du WiFi 6, le nouveau standard de connectivité qui vous donnera la connexion la meilleure et la plus stable du moment, même si pour cela, vous devez également acheter un routeur compatible.

Avec de la corde pendant un certain temps et de bonnes conditions de vente

Les conditions de vente d’Amazon sont bien connues de tous. Nous avons déjà mentionné que la livraison est gratuite pour tous les acheteurs, et nous ajoutons que la garantie est complète pendant deux ans, comme établi par la loi.

Si vous prévoyez d’utiliser votre tablette pour travailler ou en voyage, vous pourriez également être intéressé par l’embauche d’Apple Care +. Lors du processus d’achat, l’assurance accident proposée par la marque elle-même et que vous pouvez ajouter à votre commande sur Amazon.

