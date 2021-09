L’iPad Air OLED 2022 ne sera pas alimenté par la technologie d’affichage Samsung

Apple a annulé un projet conjoint avec Samsung visant à utiliser un écran OLED développé par Samsung pour un prochain iPad Air de 10,9 pouces, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par The Elec.

Le projet a été arrêté en raison de la structure à pile unique du panneau OLED ou de problèmes de rentabilité ou des deux, ont déclaré des personnes proches du dossier.

La pile unique fait référence à la structure de panneau OLED actuellement largement utilisée où le rouge, le vert et le bleu forment une couche d’émission.

Apple ne serait pas satisfait des niveaux de luminosité des panneaux OLED à pile unique et se méfie également de la durée de vie des panneaux, car les consommateurs conservent généralement les iPad plus longtemps que les smartphones, qui ont un cycle de mise à niveau plus agressif, selon le rapport.

Au lieu de cela, Apple souhaite utiliser une structure en tandem à deux piles pour son premier iPad OLED, qui empile deux couches d’émission rouge, verte et bleue au lieu d’une seule. Cela double la luminosité et prolonge la durée de vie du panneau jusqu’à quatre fois.

Cependant, Samsung n’a commercialisé qu’une structure à pile unique et n’est pas en mesure ou n’est pas disposé à fournir la technologie à deux piles.

La rentabilité serait également un facteur dans la réticence de Samsung à fournir la technologie. Selon le rapport, à moins que Samsung ne puisse être sûr que l’OLED ‌iPad Air‌ sera vendu pendant longtemps, la préparation du processus de module back-end pour les produits peut être coûteuse.

La plupart des rumeurs que nous avons entendues à propos d’un OLED ‌‌iPad Air‌‌ suggèrent qu’il arrivera en 2022, et le rapport coréen d’aujourd’hui double cette année-là en tant que lancement proposé. En mars, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple devrait commencer à utiliser OLED l’année prochaine, tandis que DigiTimes a également prédit une sortie en 2022 pour un iPad‌ OLED, tout comme des sites comme ETNews, qui s’appuient sur les données de la chaîne d’approvisionnement.

La technologie OLED est chère, ce qui est un facteur qui l’a jusqu’à présent limitée aux appareils plus petits comme les iPhones et les montres Apple. Une fois adopté dans le iPad‌‌, il apportera une luminosité améliorée, un contraste plus élevé, des noirs plus profonds et des angles de vision plus larges.