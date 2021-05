L’iPad de 128 Go bas et très cher: il est en vente à 399 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le dernier iPad d’Apple, la taille de 10,2 pouces et le processeur Apple A12, a une offre plus qu’intéressante sur Media Markt. Ce magasin remet 80 euros par rapport au prix officiel.

Il va sans dire que les iPad sont les tablettes de référence du marché, en plus d’absolument tous les segments de prix, du modèle le plus basique à l’iPad Pro, qui vient d’être renouvelé avec le nouveau processeur M1.

Cependant, si votre budget est plus ou moins limité, il y a maintenant de bonnes nouvelles, et c’est Le prix de l’iPad 10.2 a été réduit par Media Markt, et non dans aucune de ses versions, mais dans la version 128 Go de capacité de stockage. Il continue à coûter 399 euros temporairement.

Cette nouvelle version de l’iPad conserve le design et la taille, même si elle ajoute beaucoup plus de puissance grâce au processeur Apple A12 Bionic.

C’est une remise d’environ 80 euros, ce qui n’est pas habituel dans les appareils de cette marque, qui durent des mois et des mois sans réductions de prix significatives.

Les conditions de vente incluent la livraison gratuite, bien que si vous préférez, vous pouvez choisir de retirer votre commande gratuitement dans l’un des magasins physiques de cette chaîne, présente dans de nombreuses villes d’Espagne.

Comme nous l’avons vu de première main dans l’analyse de l’iPad (2020), c’est l’une des meilleures tablettes du marché.

Écran Apple A12 Bionic et Full HD

Bien qu’il s’agisse du modèle le moins cher d’Apple, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’une tablette moins complète que d’autres, surtout si on la compare à ses rivales Android.

El principal punto fuerte del iPad es clarísimamente su durabilidad, y es que aguanta mejor el paso del tiempo, manteniendo un rendimiento bueno durante muchos más años que otros modelos, así que aunque la inversión inicial es algo más elevada, a largo plazo seguramente merece la peine.

Avec un Apple A12 Bionic, vous pouvez exécuter n’importe quelle application iOS, ainsi que certains jeux particulièrement exigeants, dans le cas de Call of Duty Mobile, bien que oui, pas avec des graphismes de la plus haute qualité.

Avec un écran Full HD de 10,2 pouces, il est idéal pour consommer du contenu multimédia dans n’importe quel format, et l’autonomie de la batterie n’est pas non plus mauvaise du tout.

Voici quelques-unes des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter actuellement dans différents segments de prix, à la fois des modèles de base et des modèles alternatifs à l’iPad Pro.

Clavier et stylet, deux éléments probablement nécessaires

Le pack comprend la tablette en question et le câble de chargement, mais pas le clavier ni le stylet. Surtout le premier de ces deux accessoires sera probablement nécessaire si vous prévoyez d’utiliser votre iPad pour le travail ou les études.

Bien que le modèle officiel soit assez cher, il existe d’autres modèles non officiels beaucoup moins chers, moins de 30 euros dans des magasins comme Amazon.

