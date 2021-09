L’iPad le plus cool pour les utilisateurs de niche uniquement

La place de l’iPad Mini dans la gamme Apple a beaucoup évolué au fil des ans. Alors que la taille moyenne de l’iPhone est devenue de plus en plus grande, le boîtier de l’iPad Mini est devenu… plus petit.

Mais même si vous n’avez peut-être pas besoin d’un iPad Mini, vous en voudrez certainement un. La conversation autour de certains iPad, comme l’iPad Pro et l’iPad Air, a changé pour savoir s’ils peuvent ou non être un remplacement raisonnable pour un ordinateur portable. L’iPad Mini ne peut pas. Mais il s’intègre toujours parfaitement dans la gamme en tant qu’appareil pour ceux qui souhaitent donner la priorité à la portabilité et à la petite taille par rapport à un grand écran.

À 499 $, l’iPad Mini 2021 n’est toujours pas bon marché – et c’est beaucoup plus cher que le nouvel iPad d’entrée de gamme. Faut-il dépenser son argent dessus ? Eh bien, si vous êtes le bon utilisateur, oui. L’iPad Mini n’est pas pour tout le monde, mais c’est vraiment cool.

Apple iPad Mini 2021 Prix: 499,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception de l’iPad Mini (2021)

L’iPad Mini a enfin fait peau neuve. Maintenant, cela ressemble essentiellement à une version réduite de l’iPad Air. C’est une bonne chose – cela signifie que l’appareil offre un look beaucoup plus moderne avec des coins d’affichage arrondis et une multitude de nouvelles couleurs impressionnantes.

Apple iPad Mini 2021 Retour Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il semble un peu excessif d’appeler l’affichage bord à bord. Bien que les lunettes soient à peu près aussi grandes que sur les autres modèles d’iPad, car l’appareil est plus petit, elles semblent juste un peu plus grandes. Mais ils sont toujours de grande taille – il y a assez de place pour tenir l’iPad sans toucher accidentellement l’écran, mais ils sont encore assez petits pour donner à la tablette un aspect moderne. Les bords plats ont également fière allure, tout comme sur l’iPad Air.

Comme l’iPad Air, l’iPad Mini est disponible dans quelques couleurs différentes, et bien que je ne les ai pas toutes vues en personne, sur les photos, elles ont toutes l’air géniales. Nous examinons le modèle Purple, et j’adore le look.

L’appareil n’est pas exactement le même que l’iPad Air. Les boutons de volume ont été déplacés vers le bord supérieur. Ils sont légèrement moins accessibles qu’ils ne le seraient sur le côté, du moins lorsque vous utilisez l’appareil en orientation portrait, mais le mouvement a du sens. C’est parce que le nouvel appareil prend en charge le crayon Apple de deuxième génération, qui s’accroche au bord de l’appareil et occupe à peu près tout le côté. Si Apple avait déplacé les boutons vers le bord gauche, ils seraient en bas à l’horizontale, ce qui n’aurait pas vraiment de sens. En bas, Apple est heureusement passé à un port USB-C, ce qui signifie que l’iPad d’entrée de gamme est désormais le seul avec Lightning.

Prix ​​de l’iPad 10,2 pouces d’Apple : 329,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La principale caractéristique manquante de la conception est le manque de Smart Connector. Ce genre de sens – taper sur l’iPad Mini serait assez à l’étroit. Mais cela signifie que si vous utilisez un clavier, vous devrez l’utiliser via Bluetooth et le charger tout seul.

La taille de l’iPad Mini est… mini. Ce n’est pas tout à fait confortable dans la poche, mais c’est très portable – et pendant l’examen, je me suis retrouvé à l’utiliser dans la maison au lieu de mon iPhone. C’est très amusant à utiliser et la taille parfaite pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus grand que leur iPhone, mais pas tout à fait la taille de l’iPad Air.

Écran iPad Mini (2021)

L’iPhone 13 Pro a récemment fait la une des journaux pour son écran ProMotion, mais ne vous attendez pas à la même technologie sur l’iPad Mini. Si vous voulez un iPad à taux de rafraîchissement élevé, vous êtes toujours limité à l’iPad Pro. Cela aurait été bien d’avoir cette technologie sur l’iPad Mini, pour une sensation plus fluide et une expérience plus réactive. Espérons que la prochaine génération d’iPad Mini l’obtiendra.

Source de l’image de face de l’Apple iPad Mini 2021 : Christian de Looper pour .

Mais cela ne signifie pas que l’affichage sur l’iPad Mini est inférieur à la normale. Au contraire, c’est pas mal du tout. L’appareil est livré avec un écran de 8,3 pouces avec une résolution de 1488 x 2266. Il s’agit d’un écran LED, et il devient suffisamment lumineux pour la plupart des utilisations, bien qu’une luminosité légèrement plus élevée ait pu aider à la lumière directe du soleil ou dans des environnements lumineux.

En général, cependant, les couleurs sont vives et précises, et bien que les niveaux de noir ne soient pas aussi profonds que sur un écran Mini-LED comme sur le nouvel iPad Pro, le contraste est toujours assez bon.

L’écran est très réactif lorsqu’il est utilisé avec le crayon Apple de deuxième génération. Il y a peu de latence à proprement parler, et bien que ce ne soit pas aussi fluide que l’iPad Pro ProMotion, la plupart ne remarqueront pas une énorme différence. Cela fait de l’iPad Mini un appareil parfait pour une prise de notes rapide.

Performances de l’iPad Mini (2021)

L’iPad Mini 2021 ne bénéficie pas seulement d’un rafraîchissement de conception, il bénéficie également d’une amélioration des performances. L’appareil est en fait livré avec la même puce de dernière génération que celle de la série iPhone 13, l’Apple A15 Bionic. En d’autres termes, l’iPad Mini est un excellent interprète.

De manière générale, il ne sert à rien de passer beaucoup de temps sur les performances de l’iPad. L’iPad Mini est fluide et réactif, et pas une seule fois je n’ai subi de sauts, de sauts ou de plantages d’applications. Il est facilement assez puissant pour les jeux mobiles et le multitâche intensif, et s’il n’était pas si petit, vous pourriez sans doute l’utiliser comme remplacement d’un ordinateur portable. Les créatifs pourraient également utiliser l’appareil – il devrait être suffisamment puissant pour la plupart des conceptions graphiques et des montages vidéo de base.

Les résultats de référence confirment l’excellente performance. L’appareil a obtenu les résultats suivants dans les tests de référence.

GeekBench 5: 1596 monocœur, 4369 multicœur

La vie sauvage 3DMark : 9464

Les résultats sont excellents. Ils ne représentent qu’une petite amélioration des performances par rapport à l’iPad Air 2020, qui a en fait obtenu presque exactement le même score dans le score monocœur de GeekBench 5, mais ce n’est pas une mauvaise chose – cela prouve que l’iPad Mini peut aller de pair avec le meilleur. Il ne correspond pas tout à fait à l’iPad Pro basé sur M1, mais il faut s’y attendre.

Batterie iPad Mini (2021)

Port Apple iPad Mini 2021 Source de l’image : Christian de Looper pour .

La durée de vie de la batterie de l’iPad Mini 2021 n’est pas mauvaise. Apple estime que l’iPad Mini offre la même autonomie de 10 heures que l’iPad Air de génération actuelle, et dans une utilisation plus légère, avec la luminosité non activée, cela semble à peu près correct. Dans le monde réel, la plupart devraient pouvoir utiliser l’appareil pendant quelques jours avant de devoir le charger.

Apple iPad Air Prix catalogue : 599,00 $ Prix : 539,00 $ Vous économisez : 60,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il dure une journée complète d’utilisation intensive. L’iPad Mini n’est pas nécessairement conçu pour ce type d’utilisation, mais si vous prévoyez de l’utiliser intensivement pendant la journée, vous devez vous attendre à devoir le charger.

Appareil photo iPad Mini (2021)

L’iPad Mini 2021 possède un appareil photo principal de 12 mégapixels, qui est le même que celui de l’iPad Air 2020. Ce n’est pas une mauvaise chose – et le meilleur traitement d’image de l’A15 Bionic signifie que les images peuvent être légèrement meilleures que celles de l’iPad Air. Généralement, ils se ressemblent, c’est-à-dire qu’ils ont fière allure.

Appareil photo Apple iPad Mini 2021 Source de l’image : Christian de Looper pour .

La caméra frontale est peut-être plus importante que la caméra arrière, et elle a fait l’objet d’une mise à niveau assez importante. Désormais, l’iPad Mini propose le même appareil photo ultra-large de 12 mégapixels que l’iPad Pro, et il prend en charge Center Stage. C’est une bonne nouvelle – Center Stage est une fonctionnalité vraiment utile lors des appels vidéo, et elle fonctionne aussi bien ici que sur l’iPad Pro.

Je souhaite que l’iPad Mini ait Face ID au lieu de, ou en plus, Touch ID. À ce stade, Face ID ne devrait plus être considéré comme une fonctionnalité premium, et j’espère qu’Apple l’apportera bientôt aux appareils de milieu de gamme, puis de bas de gamme.

Logiciel iPad Mini (2021)

L’iPad Mini est livré avec l’iPadOS 15 d’Apple, et il fonctionne à peu près de la même manière que sur tous les autres iPad. Il est facile à naviguer et tout est exactement là où vous vous attendez.

Il y a quelques petits éléments logiciels spécifiques qui rendent l’expérience bien meilleure. Par exemple, lorsque vous configurez votre iPad, vous serez invité à configurer Touch ID – et dans ce processus, Apple vous suggère de configurer quelques empreintes digitales pour faciliter le déverrouillage de votre appareil lorsque vous faites pivoter l’iPad. C’est une touche intelligente. De plus, le capteur Touch ID a très bien fonctionné, ne manquant presque jamais de reconnaître mon empreinte digitale.

Apple iPad Mini 2021 Touch ID Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’écran d’accueil de l’iPad Mini semble un peu… compact. Il y a pas mal de rembourrage sur les côtés des rangées d’applications, et je ne peux m’empêcher de penser qu’Apple aurait pu mieux utiliser l’espace – ou au moins espacer un peu plus les icônes des applications. Ce n’est pas une grosse affaire cependant.

Conclusion

Pour de nombreux utilisateurs, il sera difficile de déterminer exactement où l’iPad Mini 2021 s’intègre dans leur vie quotidienne. Mais l’iPad Mini n’est pas pour ces gens. Cette tablette est destinée à ceux qui savent déjà exactement à quoi ils pourraient l’utiliser. C’est peut-être pour remplacer votre téléphone dans la maison. Ou, c’est peut-être pour regarder plus facilement la télévision au lit. Ou, peut-être êtes-vous l’un de ces pilotes qui figurent régulièrement dans le marketing d’Apple pour l’iPad Mini.

Si vous faites partie de ces personnes, cette tablette est faite pour vous. Ce n’est pas l’iPad pour les masses – cela reste l’iPad Air. C’est le petit iPad pour ceux qui privilégient la portabilité à l’écran.

La compétition

La meilleure concurrence vient d’Apple lui-même. Si vous êtes un simple Joe qui veut un appareil plus gros que votre téléphone pour naviguer sur le Web, regarder des films, etc., alors cela vaut la peine d’envisager l’iPad Air à la place. C’est un peu plus cher, mais c’est l’iPad que la plupart des gens devraient avoir. Alternativement, vous pouvez envisager l’iPad d’entrée de gamme, si vous ne vous souciez pas vraiment du design et des fonctionnalités plus modernes, mais que vous souhaitez simplement utiliser iPadOS.

Dois-je acheter l’iPad Mini (2021) ?

Oui, mais seulement si vous savez à quoi vous en serviriez. Il s’agit d’un iPad de niche – et si vous n’êtes pas un utilisateur de niche, pensez plutôt à l’iPad Air.

Apple iPad Mini 2021 Prix: 499,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission