L’iPad Mini 2021 est ma tablette préférée que vous ne devriez pas acheter

Je sais que le marché tend vers les grands écrans, mais j’aime les petits appareils électroniques – en particulier les appareils que je suis censé transporter (autant que j’aime le Pixel 6, je pleure toujours la mort apparente des téléphones Google à une main) . Alors bien sûr, quand Apple a annoncé un iPad Mini rafraîchi, un avec un design moderne et le bon port de charge, j’ai sauté dessus. Et croyez-le ou non, il a rapidement trouvé une place centrale dans mon quotidien, mais sa capacité à faire de même pour vous dépend vraiment de vos attentes.

Le nouvel iPad Mini ressemble à un iPad Air 2020 épuré : même construction carrée haut de gamme, mêmes lunettes minces. « Slim » est un terme relatif ici, cependant – les lunettes de la Mini semblent grandes par rapport à n’importe quel téléphone. Mais s’ils étaient beaucoup plus minces, il deviendrait difficile de tenir la chose sans toucher accidentellement l’écran le long des bords.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Cet écran, un LCD de 8,3 pouces, est… compliqué. Il s’agit d’un panneau 1488p 60 Hz, et dans la plupart des situations, il est vraiment joli : à 327 pixels par pouce, il est très net, les couleurs sont éclatantes et le True Tone d’Apple fait vraiment la différence en maintenant une balance des blancs naturelle et agréable.

Mais c’est un iPad, et surprise, ce n’est pas bon marché. Pour les 500 $ que coûte le Mini, je ne m’attends pas nécessairement à un écran OLED à 120 Hz, mais un panneau TFT à 60 Hz, aussi agréable que celui du Mini, ressemble décidément à un compromis – il y a des téléphones Android à 200 $ avec des écrans à 90 Hz. Les fonctionnalités décidées par Apple, telles que les écrans mini LED et à taux de rafraîchissement élevé, sont des fonctionnalités de niveau professionnel, je ne suis donc pas surpris, mais je suis toujours un peu déçu.

L’orientation du panneau rend également son taux de rafraîchissement plus visible que sur d’autres iPad, ce qui a fait un peu de bruit. Les écrans se rafraîchissent généralement de haut en bas, mais ici, le panneau est monté de manière à ce qu’il soit à l’endroit lorsque la tablette est tenue en mode paysage, bien que la webcam soit en haut en mode portrait. Ainsi, lorsqu’il est orienté verticalement, l’écran se rafraîchit d’un côté à l’autre, et à 60 Hz, vous remarquerez probablement l’effet de défilement de la gelée que cela peut provoquer. Au fur et à mesure que l’écran se rafraîchit, il y a un très petit délai entre le côté droit et le côté gauche, ce qui rend le défilement un peu agité (d’où « jelly scroll »). Ce n’est pas aussi odieux que cela puisse paraître, mais si vous êtes pointilleux sur les écrans, vous le verrez certainement.

Même au réglage de luminosité le plus élevé, j’ai remarqué que l’écran du Mini est difficile à voir en pleine lumière. Avec un maximum de 500 nits, ce n’est pas inhabituel pour une tablette en termes de luminosité, mais le revêtement antireflet sur l’écran devient très empreinte de doigt, ce qui peut rendre l’affichage à peine visible à l’extérieur. Selon ce que vous en faites, cela peut même être un défi d’utiliser à l’intérieur avec la lumière naturelle entrante : j’ai dû m’éloigner de la fenêtre de mon bureau pour mieux voir les photos que j’étais en train de retoucher plus d’une fois.

C’est vraiment dommage, car la construction compacte et les performances élevées du Mini devraient en faire un éditeur de photos mobile parfait – il se glisse très confortablement dans mon petit sac photo, même lorsqu’il est chargé avec d’autres équipements. Mais devoir se retirer du soleil pour voir ce que je fais compromet vraiment ce cas d’utilisation. Pour le contexte, les iPad les plus sophistiqués peuvent atteindre jusqu’à 1600 nits lors de la visualisation de contenu HDR (bien que ceux-ci utilisent une technologie d’affichage différente et coûtent beaucoup plus cher).

Une fois que j’ai trouvé un endroit approprié pour l’utiliser, le Mini est un plaisir d’interagir avec. Emballant le puissant chipset A15 Bionic d’Apple, il est éminemment capable de la plupart des tâches que vous voudriez faire sur une petite tablette. Je l’ai mis à l’épreuve en éditant plus de quelques gros lots de fichiers RAW dans Lightroom, et les performances n’ont jamais été un problème, même si elles sont devenues assez chaudes lors de l’exportation. Vous êtes beaucoup plus susceptible de vous faire trébucher par la batterie petite pour une tablette de 5 124 milliampères-heure – seulement bonne pour environ 10 heures d’utilisation occasionnelle, selon Apple – ou les 64 gigaoctets de stockage de base extrêmement restrictifs. Il existe un modèle de 256 gigaoctets, mais il s’agit de 150 dollars supplémentaires, ce qui est un énorme bond en avant.

Mais si vous n’essayez pas de faire un travail professionnel sur le petit écran du Mini (et vous ne devriez probablement pas), vous ne vous sentirez probablement pas limité par aucune de ses spécifications. L’écran est vraiment agréable pour regarder des vidéos (à l’intérieur, au moins), et le son des haut-parleurs stéréo de la tablette est robuste ; c’est une super petite machine médiatique.

Sa taille compacte en fait également un cahier numérique de rêve avec l’Apple Pencil : j’ai pris l’habitude d’écrire à la main les contours et les premières ébauches de certains projets. Cela semble probablement peu pratique (c’est probablement pas pratique), mais écrire de cette façon est beaucoup plus décontracté que de taper sur un ordinateur portable; Je peux même le faire étalé sur le canapé sans avoir à me tendre le cou d’une manière étrange. Cela seul n’est pas une raison de dépenser 500 $ sur la tablette et bien plus sur le stylet trop cher d’Apple – le stylo et le papier sont assez bon marché – mais c’est un avantage tangible pour moi.

L’intégration étroite d’Apple Notes est quelque chose d’autre que je ne m’attendais pas à apprécier ici, mais la possibilité de commencer à écrire à tout moment en glissant du coin de l’écran est très pratique lorsque je fais des recherches ou que je réfléchis.

D’un point de vue centré sur Android, iPadOS est un peu un ajustement. L’édition de texte semble universellement moins robuste, il n’y a pas de fonction de retour à l’échelle du système et la façon dont Apple gère les notifications est tout simplement mauvaise; ils sont tellement inutiles que j’ai plus ou moins cessé de prêter attention à ceux que je ne vois pas apparaître sur l’écran lorsque j’utilise la tablette. Mais ce n’est pas une expérience si fondamentalement différente que vous serez perdu s’il s’agit de votre premier produit Apple.

Maintenant, devrait-il s’agir de votre premier (ou prochain) produit Apple ? Si vous devez demander, non. Même en tant que personne qui aime ouvertement les petits gadgets, je ressens les limites de la Mini : le facteur de forme compact signifie qu’il a une petite batterie que vous devrez recharger plus souvent, et la superficie limitée de l’écran rend le travail de toute nature plus difficile qu’il ne le serait. même sur une tablette de 11 pouces.

Et ne le sauriez-vous pas, Apple vend plus d’une tablette de cette taille. L’iPad Air 2020 est légèrement moins puissant que le Mini sur le papier, mais il est considérablement plus grand, ce qui, en plus de rendre la tablette plus utilisable en soi, l’ouvre à une compatibilité avec une plus large sélection d’accessoires Apple, comme le Magic Keyboard. . L’Air est également disponible pour seulement 30 $ à 40 $ de plus que la Mini la plupart du temps.

Ce genre de prix n’est pas non plus une coïncidence. Apple a toujours une meilleure option pour un peu plus d’argent – il espère que vous serez intrigué par le Mini à 500 $, que l’Air est disponible pour un peu plus cher et que vous optez pour le modèle légèrement plus cher.

Et honnêtement, vous devriez probablement. J’aime vraiment le Mini – c’est une grande taille pour lire ou griffonner, et c’est juste si petit et mobile et soigné. Mais à moins que vous n’ayez spécifiquement besoin d’une petite tablette, il n’est pas facile de justifier une baisse de 500 $ sur celle-ci, en particulier avec des appareils plus gros et plus performants dont le prix est si similaire.

Acheter l’iPad Mini (2021)

Voir sur AmazonVoir chez Best BuyVoir chez B&H

Le guide ultime pour installer le Google Play Store sur les tablettes Amazon Fire

Mise à jour pour la 10e génération Fire HD 8 et HD 8 Plus

Lire la suite

A propos de l’auteur

Taylor Kerns (1084 articles publiés)



Taylor était un nerd du téléphone bien avant de rejoindre Android Police en 2018. Il porte actuellement un Pixel 5, qu’il utilise principalement pour prendre des photos de ses chiens.

Plus de Taylor Kerns