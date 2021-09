L’iPad mini 2021 voit une remise de lancement + la vente du chargeur MagSafe

Toutes les meilleures offres sont désormais disponibles et mises en avant par une remise de lancement sur le tout nouvel iPad mini 2021. C’est à côté d’un plus bas historique sur le chargeur officiel Apple MagSafe à 27 $, et 299 $ sur l’iPhone 12 Pro Max/mini pour ceux qui n’ont pas l’intention de s’emparer de la dernière version d’Apple. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad mini 2021 voit une remise de lancement

Après avoir été annoncé plus tôt dans la journée, le tout nouvel iPad Mini de 6e génération voit sa toute première baisse de prix. Désormais disponible en pré-commande avant son lancement vendredi, le détaillant autorisé Expercom propose une remise sur le nouvel iPad Mini 2021 à partir de $484 pour le modèle 64 Go dans les quatre couleurs. En tant que toute première baisse de prix à ce jour, vous pouvez économiser jusqu’à 25 $ sur différents niveaux de stockage avec une offre Wi-Fi et cellulaire disponible.

La dernière itération de l’iPad mini arrive avec le même affichage bord à bord plein écran que nous attendons de tous les autres iPad récents, dans un boîtier encore plus compact. Son écran de 8,3 pouces intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation et est désormais alimenté par la puce A15 Bionic. Outre jusqu’à 256 Go de stockage, il existe également l’avantage supplémentaire de la connectivité cellulaire sur certains modèles et la prise en charge d’Apple Pencil 2 pour compléter le package. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement.

Associez votre iPhone 13 avec le chargeur MagSafe d’Apple à 27 $

Après l’événement d’hier, le chargeur officiel MagSafe d’Apple est ramené à son meilleur prix à ce jour juste à temps pour être associé à votre nouvel iPhone 13. Sur Amazon, vous pouvez marquer le chargeur de première partie pour 27 $, ce qui fait chuter le prix de 39 $ dans le processus. S’élevant à 30% d’économies, c’est 3 $ sous notre mention précédente et marquant un nouveau plus bas historique d’Amazon, ou de tout autre détaillant de confiance d’ailleurs.

Si vous prévoyez de passer à l’iPhone 13 vendredi, le verrouillage de la remise d’aujourd’hui est un must pour profiter de MagSafe. Ce qui était l’un des principaux arguments de vente de l’iPhone 12 se retrouve désormais dans le dernier-né d’Apple, offrant une puissance de sortie de 15 W ainsi qu’un design unique qui s’enclenche directement à l’arrière de votre combiné.

Économisez 299 $ sur l’iPhone 12 Pro Max/mini

Si vous n’êtes pas impressionné par les nouveaux dévoilements d’hier, nous suivons une paire de remises sur les combinés de la série iPhone 12 de la génération précédente. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un iPhone 12 Pro Max prépayé à partir de 800 $ pour le modèle 128 Go dans votre choix de quatre couleurs. En baisse par rapport à son prix habituel de 1 099 $, il s’agit toujours de l’une des premières remises notables que nous ayons vues et représente un nouveau plus bas historique à 299 $.

Arborant un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, l’iPhone 12 Pro Max arrive comme le plus grand des combinés actuels d’Apple. Alimenté par le processeur A14 Bionic, vous trouverez le facteur de forme carré récemment rafraîchi qui rappelle les modèles de la génération précédente. Outre le verre Ceramic Shield à l’arrière, il existe également une matrice de caméras à 3 capteurs ainsi que 128 Go ou plus de stockage intégré. Regardez de plus près dans notre examen pratique. Il y a aussi l’iPhone 12 mini de 430 $.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Avis sur SodaStream Terra : l’eau pétillante à la maison devient encore plus facile [Video]

Test du micro USB NZXT Capsule : le moyen le plus simple d’avoir un bon son en streaming [Video]

Pratique : Aukey PowerZeus 500 offre des performances abordables [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :