L’iPad mini 6 a une astuce d’orientation soignée pour ces boutons de volume déplacés

L’iPad mini 6 est la première refonte majeure de la tablette de petite taille depuis ses débuts. Le nouveau look ressemble plus à l’iPad Air et moins à l’iPad de base grâce aux lunettes uniformes, à Touch ID dans le bouton veille/réveil et à l’absence de bouton d’accueil. Il y a aussi un comportement intéressant avec les boutons de volume déplacés qui est unique à l’iPad mini 6.

Les boutons de volume de l’iPad sont généralement placés comme les boutons de volume de l’iPhone : en haut à gauche lorsqu’ils sont orientés avec le port de charge en bas. Cela a changé pour l’iPad mini 6, qui place les boutons d’augmentation et de diminution du volume le long du bord supérieur près du bouton veille/réveil.

Le placement est un changement curieux qui a probablement à voir avec l’emballage de tout à l’intérieur de l’iPad mini plein écran, mais il s’avère qu’il y a plus que la simple disposition interne. Le développeur de Stitch Fix, Jon Hill, a partagé aujourd’hui un clip qui met en évidence un nouveau comportement pour ces boutons de volume déplacés.

Les boutons de volume ne sont plus mappés pour augmenter et diminuer le volume. Au lieu de cela, l’augmentation du volume est déclenchée par le bouton de volume qui se trouve au-dessus de l’autre et vice versa. C’est une astuce astucieuse pour une tablette plein écran qui peut être utilisée correctement dans n’importe quelle orientation. Le comportement précédent des boutons de volume signifie que sur deux des quatre façons possibles de le maintenir, les boutons de volume étaient inversés.

Maintenant, pour le vœu pieux : pourrions-nous voir cela sur une future conception d’iPad Pro qui déplace la caméra Face ID au centre lorsqu’elle est vue en paysage, et non en portrait central ? Que pensez-vous de ce changement ? Déroutant ou soulageant ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

