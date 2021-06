L’iPad Mini 6 au design renouvelé arrivera d’ici la fin de l’année, selon les rumeurs | La technologie

Après six ans à conserver le même design, l’iPad Mini se prépare à recevoir un nouveau look à l’instar du reste des tablettes du catalogue Apple. Selon Bloomberg, cet iPad Mini 6 redessiné sera officiel d’ici la fin de l’année et c’est ce que l’on sait à ce jour.

Bien que de nombreuses voix aient prédit le lancement de l’iPad Mini 6 lors de la keynote d’Apple le 20 avril, la conférence s’est terminée sans que l’on connaisse la nouvelle génération de la tablette la plus compacte de la firme de Cupertino.

Selon Ming-Chi Kuo, l’analyste populaire spécialisé dans la prévision des lancements d’Apple, la société a décidé de retarder la présentation de l’appareil probablement à cause des problèmes d’approvisionnement de la pénurie de puces, et enfin l’iPad Mini 6 sera annoncé dans le deuxième semestre 2021.

Maintenant, Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg sont chargés de confirmer cette prédiction. D’après votre rapport, Apple attendra la fin de l’année pour officialiser la nouvelle génération de sa plus petite tablette, qui arrivera avec un design renouvelé plus proche de l’esthétique de l’iPad le plus actuel.

Le design de l’iPad Mini 6 a été le principal protagoniste des rumeurs que nous avons entendu ces derniers mois. Et, alors que certains rendus nous ont montré un changement radical d’apparence, d’autres rumeurs ont fait valoir qu’il serait très similaire à l’iPad Mini 5 et n’aurait pas les nouveautés attendues de l’iPad Pro et de l’iPad Air.

Selon Bloomberg, Apple présentera prochainement la première refonte de l’iPad Mini depuis six ans. Ceux de Cupertino ont réduit l’épaisseur des bords de l’écran et ont supprimé le bouton home, de sorte que le système de déverrouillage sera Face ID, toujours selon les sources de Gurman et Wu. L’écran de l’iPad Mini 6 devrait mesurer entre 8,5 et 9 pouces contre 7,9 pouces pour le modèle actuel.

Apple a lancé un nouvel iPad Air 4 (2020) dans lequel il aborde l’aspect esthétique de l’iPad Pro et intègre quelques améliorations. Est-ce suffisant pour en valoir la peine ?

D’autre part, Bloomberg propose également des informations sur l’iPad Pro de 2022. Le rapport indique que Apple teste le remplacement du matériau de la couverture arrière par du verre pour permettre le chargement sans fil sur l’iPad Pro. Il affirme également qu’il teste également la charge sans fil inversée qui permet de charger d’autres appareils, tels que l’iPhone, l’Apple Watch ou les AirPod.