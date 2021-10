L’iPad mini 6 est génial, mais il a besoin d’optimisations logicielles

Cela fait un mois qu’Apple a présenté l’iPad mini 6, qui a apporté une refonte massive à la version plus petite de l’iPad. J’utilise le nouvel iPad mini depuis quelques jours, mais j’adore déjà ce produit. Cependant, il y a quelques choses qui m’agacent – et je ne parle pas de l’effet de défilement de gelée, que je peux à peine remarquer honnêtement – mais du manque d’optimisations logicielles.

L’iPad mini 6 est doté d’un écran Liquid Retina bord à bord de 8,3 pouces, tandis que la version précédente dispose d’un écran LCD de 7,9 pouces. Apple a fait quelque chose de similaire à ce qu’il a fait avec l’iPhone et a élargi l’écran de l’iPad mini, car les lunettes ont été réduites et il n’y a plus de bouton d’accueil.

Ce changement est certainement le bienvenu non seulement pour donner aux applications iPad plus de surface d’écran, mais aussi parce qu’il rend l’iPad mini encore meilleur pour lire en mode portrait ou regarder des vidéos en paysage. Malheureusement, il semble qu’Apple lui-même « ait oublié » d’optimiser iPadOS pour l’iPad mini.

En fait, la plupart des choses que je vais commenter ici s’appliquent également à d’autres modèles d’iPad, mais ces problèmes sont devenus plus visibles sur le nouvel iPad mini. Avec iPadOS 15, Apple permet enfin aux utilisateurs d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil, tout comme sur l’iPhone. La différence est que l’iPad peut être utilisé en mode portrait et paysage, tandis que l’écran d’accueil de l’iPhone est verrouillé en mode portrait.

Pour s’assurer que les mêmes widgets seront affichés dans les deux orientations, Apple a apporté quelques modifications à l’écran d’accueil de l’iPadOS 15. Les icônes sont maintenant plus petites avec une grille différente, ce qui se traduit par plus d’espace vide sur les côtés. Sur l’iPad mini 6, les icônes sont non seulement minuscules, mais la zone vide est encore pire.

Les widgets de l’écran d’accueil sont également incroyablement petits, il est donc assez difficile de les lire ou d’interagir avec eux. Comme si cela ne suffisait pas, les propres widgets d’Apple ne semblent pas avoir été optimisés pour l’iPad mini. Par exemple, le widget de la batterie ne peut tout simplement pas afficher tout le texte lorsque la charge est à 100%.

Il y a aussi d’autres choses qui devraient être repensées, comme l’application Messages – qui sépare plus d’espace pour la liste des messages que pour la conversation elle-même.

Il existe une option pour agrandir les icônes de l’écran d’accueil, mais cela ne résout pas grand-chose. En plus de reconsidérer l’écran d’accueil de l’iPadOS 15 (qui est honnêtement aussi horrible sur mon iPad Air), j’aimerais voir Apple ajouter une option pour changer l’échelle de l’interface de l’iPad mini, similaire à ce que fait « Afficher Zoom » sur iPhone.

Et bien sûr, la société doit absolument affiner davantage l’interface iPadOS sur les versions plus petites de la tablette.

Que pensez-vous de ceci? Avez-vous eu des expériences négatives avec l’interface iPadOS 15 sur iPad mini ou d’autres modèles d’iPad ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

