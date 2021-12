L’iPad mini 6 est-il l’appareil de jeu mobile ultime ? Je crois que oui.

Je suis un fan de jeux mobiles depuis que j’ai acheté la Game Boy originale au milieu des années 90. La possibilité de jouer à des jeux n’importe où – ou tant que ces quatre piles AA avaient du jus – a changé la donne pour moi en tant que jeune enfant et pour l’industrie dans son ensemble. Bien sûr, avance rapide jusqu’en 2021, et les jeux mobiles ont principalement été pris en charge par les téléphones et les tablettes.

J’ai toujours eu au moins quelques jeux sur mon iPhone, mais ce n’est qu’au cours des dernières années que le matériel et les logiciels ont rattrapé mes désirs et mes besoins en tant que joueur, ce qui m’a amené à télécharger beaucoup plus de jeux sur mes appareils. . À tel point que j’ai eu un iPad mini 6 il y a quelques semaines, et il est rapidement devenu mon appareil préféré pour jouer. Non seulement c’est le meilleur iPad pour les jeux, mais c’est tout ce que je veux dans un appareil de jeu mobile.

Compact et puissant

Source : Luke Filipowicz / iMore

Commençons par l’évidence : lorsqu’il s’agit de jeux mobiles, être mobile est une partie essentielle de l’expérience, et il n’y a pas plus de tablette mobile que l’iPad mini 6. Il est incroyablement léger et le bel écran (bien que pas OLED) reste semble excellent dans la plupart des conditions. Il est si facile de glisser l’iPad mini 6 dans votre sac à dos, votre sac à main ou même une poche de pantalon plus grande et d’avoir accès à tous les jeux Apple Arcade et à tous les autres jeux que vous avez téléchargés via l’App Store.

En plus de sa conception compacte, la puce A15 Bionic qui alimente tout cela fait une tonne de travail lourd, rendant les expériences de jeu fluides. En fait, de nombreux titres Apple Arcade peuvent atteindre le taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz de l’iPad Mini 6 et y rester sans problème. Il peut même exécuter des jeux à part entière comme Divinity Original Sin II sans aucun problème.

Beaucoup de façons de jouer

Source : Luke Filipowicz / iMore

Depuis le lancement de la Nintendo Switch il y a des années, l’idée d’une console hybride pouvant être jouée de plusieurs manières est venue au premier plan. Vous pourriez dire que Nintendo est en tête du peloton lorsqu’il s’agit d’offrir des expériences de jeu uniques, mais je dirais que l’iPad mini 6 en a pour son argent.

Bien sûr, vous pouvez simplement jouer à des jeux sur votre iPad en tant qu’ordinateur de poche, mais grâce à AirPlay, votre Mac, téléviseur ou autre écran AirPlay peut également servir de moyen de jouer sur votre iPad. Cette flexibilité est très appréciée car elle rend le jeu sur votre iPad beaucoup plus grandiose quand vous le souhaitez. Par exemple, si vous jouez à un jeu d’aventure épique, vous pouvez facilement jouer sur un écran beaucoup plus grand pour donner encore plus de vie à l’aventure.

En plus de cela, l’iPad mini 6 excelle à offrir différentes manières de jouer en ce qui concerne les entrées. Bien sûr, n’importe quel jeu iPad – Apple Arcade ou non – peut être joué sans accessoires supplémentaires, en utilisant simplement les commandes tactiles. Cependant, avec la grande variété de contrôleurs de jeu compatibles avec l’iPad mini, il est facile d’avoir un contrôleur de style console plus traditionnel à votre disposition.

Source : iMore

L’Apple Pencil 2 offre également un moyen unique de profiter des jeux sur l’iPad mini. Je trouve que c’est un excellent outil pour les jeux de puzzle ou les jeux qui nécessitent un dessin ou une ligne. C’est fantastique de jouer à un titre Apple Arcade comme tint. – où vous devez tracer des lignes avec de la peinture – avec un véritable appareil destiné au dessin. De plus, pour d’autres jeux comme les aventures pointer-cliquer, avoir la possibilité de toucher l’écran avec précision est un énorme avantage.

La ludothèque n’a jamais été aussi grande

Source : Dan Thorp-Lancaster/iMore

Non seulement le jeu mobile est assez accessible, mais le nombre de jeux et les types de jeux proposés semblent également augmenter d’année en année. Ma bibliothèque de jeux sur l’iPad mini est le triple des jeux que j’ai achetés et téléchargés sur mes consoles. Apple Arcade est d’une grande aide pour cela, offrant une bibliothèque de plus d’une centaine de jeux premium, mais des services comme xCloud ont aidé l’iPad à pénétrer le monde des jeux AAA comme jamais auparavant.

Si vous configurez xCloud sur votre iPad – ou tout autre service de jeu en nuage – votre iPad mini peut devenir une console portable, jouant à certains des meilleurs jeux des grands studios qui sont sortis récemment. Le cloud gaming a fait sauter le toit de ce qui est possible sur les iPad, les rendant encore plus polyvalents et ayant accès à encore plus de jeux.

Le jeu mobile ne va nulle part, et il s’améliore

Source : Luke Filipowicz / iMore

Le fait est que le jeu mobile est une industrie énorme et très rentable, et bien qu’il y ait beaucoup de choses ennuyeuses dans les jeux mobiles – comme les mécanismes de paiement pour gagner – il y a une tonne de grands jeux mobiles qui évitent toutes ces absurdités. Le jeu mobile ne cesse de s’améliorer.

Les iPad et autres appareils mobiles devenant de plus en plus puissants chaque année, les développeurs en prennent note. Les grands jeux des grands studios développent des jeux magnifiques qui ont des textures avancées et des graphismes beaucoup plus fluides sur des appareils comme l’iPad. Des jeux comme NBA 2K21 sur Apple Arcade sont incroyables sur l’iPad mini 6, et c’est si proche d’une expérience sur console que c’est carrément magique.

Bien que les jeux sur console ne mènent nulle part, il est clair que les jeux mobiles constituent une partie importante de l’industrie, à tel point que je ne dirais pas qu’Apple travaille sur un iPad axé sur les jeux. Peut-être avec encore plus de puissance et de meilleures façons de gérer la chaleur, pour vraiment pousser ces superbes puces Apple au maximum. Mais, jusque-là, l’iPad mini 6 est un excellent appareil de jeu en plus d’être une tablette fantastique, et c’est une combinaison qui est un vrai gagnant dans mon livre.

iPad mini 6

L’iPad mini 6 compact et puissant est un excellent appareil pour les jeux. Que vous travailliez sur vos jeux premium préférés, la dernière entrée dans Apple Arcade ou que vous utilisiez un service de jeu en nuage ; sa portabilité est imbattable. De plus, en connectant une manette et en utilisant AirPlay, vous pouvez facilement vous offrir une expérience beaucoup plus semblable à celle d’une console.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.