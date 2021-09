L’iPad mini 6 est pratiquement un iPhone 13 Pro qui demande à être plié

Apple a servi des amuse-gueules à l’iPad avant de s’attaquer aux plats principaux de son événement presse mardi dernier. La série iPhone 13 est la principale attraction d’Apple cette année. Mais alors que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max étaient les appareils les plus importants du salon, l’iPad mini 6 a également été une révélation passionnante. Apple a pratiquement confirmé toutes les rumeurs sur l’iPad mini selon lesquelles une tablette repensée et puissante était en préparation. À bien y penser, Apple a sur-livré en ce qui concerne l’iPad mini. Le plus petit iPad de la gamme Apple est la deuxième tablette la plus puissante après l’iPad Pro 2021.

Le nouvel iPad mini 6 utilise le même matériel que la série iPhone 13, y compris la version A15 Bionic qui équipe les modèles iPhone 13 Pro. L’iPad mini 6 est un grand iPhone qui ne peut pas passer d’appels téléphoniques sur un réseau cellulaire. Et l’iPad mini 6 pourrait nous donner un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler un iPhone pliable de style Galaxy Z Fold.

L’iPad mini 6 offre le meilleur prix pour le matériel iPhone 13

L’iPad mini 6 Wi-Fi uniquement coûte 499 $, ce que vous paieriez actuellement pour l’iPhone 11 de 64 Go de deux ans. À l’inverse, le nouvel iPad mini commence à 64 Go de stockage, ce qui est comparable aux iPhones les moins chers vendus par Apple. Toutes les versions de l’iPhone 13 ont un minimum de 128 Go de stockage flash à bord.

La meilleure partie de l’iPad mini 6 concerne le processeur. Plutôt que d’opter pour l’A14 Bionic qui alimente les séries iPad Air et iPhone 12, Apple a placé l’A15 Bionic à l’intérieur de l’iPad mini 6. C’est presque la même puce qui alimente l’iPhone 13.

Le System-on-Chip (SoC) de l’iPad mini 6 est livré avec un GPU à 5 cœurs comme les modèles iPhone 13 Pro. Les options moins chères de l’iPhone 13 n’ont que des GPU à 4 cœurs. Mais les benchmarks montrent que l’iPad mini 6 est légèrement sous-cadencé par rapport à l’iPhone 13 Pro. Mais la performance battra encore tout le reste.

Contrairement à la série iPhone 13, l’iPad mini 6 dispose d’un connecteur USB-C, que beaucoup de gens trouveront pratique.

Ensuite, il existe des inconvénients évidents lorsque l’on compare les spécifications de l’iPad mini 6 à celles de l’iPhone 13. Les combinés sont livrés avec des écrans OLED et les versions Pro prennent en charge 120 Hz. Les iPhones offrent également une meilleure expérience de l’appareil photo, ce qui n’est pas vraiment une surprise. L’iPad mini 6 ne prend pas non plus en charge Face ID, mais offre la fonctionnalité Touch ID.

Cela ferait de l’iPad mini 8 un iPhone parfait. Cependant, iPadOS n’a pas d’application Téléphone qui permettrait aux gens de passer des appels sur un réseau cellulaire, c’est-à-dire sur le modèle Wi-Fi + 5G.

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est étanche IPX8. Source de l’image : Samsung

Et si vous pliiez le mini dans un iPhone ?

L’iPad mini 6 présente le même design que les autres tablettes d’Apple. Nous avons une bordure symétrique autour de l’écran, qui mesure 8,3 pouces. L’augmentation de la taille de l’écran fait de l’iPad mini 6 la version iPad mini la plus attrayante conçue par Apple à ce jour.

Compte tenu des nombreuses rumeurs selon lesquelles Apple envisage de lancer ses iPhones pliables dans les années à venir et des similitudes matérielles entre l’iPad mini 6 et l’iPhone 13, je ne peux que me demander si Apple utilisera les tailles globales de l’iPad mini 6 comme point de départ. point pour un téléphone pliable qui ressemble au Fold 3.

Les combinés Fold de Samsung sont dotés d’un grand écran pliable à l’intérieur. Pour Fold 3, nous envisageons un écran pliable de 7,6 pouces, qui est presque aussi grand que l’iPad mini 6.

De même, le nouveau combiné à double écran Surface Duo 2 de Microsoft dispose d’un écran de 8,3 pouces lorsqu’il est déplié. Techniquement, le Duo 2 n’est pas un combiné pliable, mais il n’y a pas non plus d’écart énorme entre les écrans.

En termes de taille, l’iPad mini 6 mesure 195,4 x 134,8 x 6,3 mm. Le pli 3 mesure 158,2 x 128,1 x 6,4 mm lorsqu’il est déplié. Le Duo 2 mesure 184,5 x 145,2 x 5,5 mm en position ouverte.

Téléphone à double écran Microsoft Surface Duo 2. Source de l’image : Microsoft

En d’autres termes, l’iPad mini 6 est pratiquement une version puissante de l’iPhone 13 Pro qui ne demande qu’à être pliée. Les coûts augmenteraient si et quand cela se produirait. Il n’y a pas que les pièces pliables qui sont plus chères. Un iPhone pliable offrirait également les meilleures expériences d’écran et d’appareil photo possibles et un design plus compact. Ces caractéristiques feraient monter le prix.