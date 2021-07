L’iPad mini 6 pourrait arriver sans une mise à niveau de l’écran Mini LED premium

Les spéculations abondent sur ce qu’Apple va faire avec l’iPad mini 6, qui devrait être lancé plus tard cette année – et la dernière rumeur est que l’ardoise réduite n’obtiendra pas la mise à niveau de l’écran Mini LED que le 12.9- pouces iPad Pro a été mis à jour avec.

C’est selon l’analyste de l’industrie Ross Young, qui a déjà eu raison sur les produits Apple à venir et qui a apparemment vérifié auprès de sources de la chaîne d’approvisionnement travaillant dans des entreprises avec lesquelles Apple pourrait faire des affaires.

Étant donné que la technologie Mini LED – qui augmente la luminosité, la couleur et le contraste – n’est disponible que sur la tablette la plus grande et la plus chère d’Apple pour le moment, il n’est peut-être pas surprenant qu’elle ne vienne pas dans la gamme iPad mini plus abordable pour le moment.

Cependant, un rapport publié plus tôt dans la semaine par DigiTimes avait suggéré que l’iPad mini 6 viendrait en effet bercer un écran Mini LED. C’est également une prédiction qui a également été faite par l’analyste Apple bien connu Ming-Chi Kuo dans le passé, donc ce n’est pas une rumeur qui vient de nulle part.

En raison d’un rafraîchissement

Apple a actualisé l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, donc à ce stade, nous attendons une mise à niveau – il est possible qu’une mise à niveau soit en préparation pour l’année dernière, avant qu’une pénurie généralisée de puces et une pandémie mondiale ne causent des problèmes à de nombreux fabricants d’électronique.

Après un écart de deux ans, nous pouvons nous attendre à des améliorations substantielles pour la petite tablette : l’iPad mini 6 serait livré avec un port de connecteur USB-C plutôt qu’un Lightning, des connecteurs intelligents pour les périphériques à clipser et le dernier Puce A15 d’Apple (qui semble également destinée à l’iPhone 13).

Il semble également probable que l’iPad mini abandonnera le bouton d’accueil et les lunettes épaisses cette fois-ci, le mettant en ligne avec les autres tablettes fabriquées par Apple: le nouveau style à lunette mince est apparu pour la première fois sur les iPad Pro et l’a depuis fait aux autres ardoises de la gamme.

Nous n’avons entendu aucune fuite ou rumeur majeure autour d’une date de lancement pour l’iPad mini 6, mais on s’attend généralement à ce qu’il arrive à un moment donné en 2021, Mini écran LED ou pas d’écran Mini LED – ce qui laisse un peu plus de cinq mois pour Apple de le dévoiler.