L’iPad mini 6 présente un problème d’actualisation de l’affichage « jelly scrolling »

L’iPad mini 6 a été lancé cette semaine en grande pompe, grâce à sa refonte radicalement moderne et à son processeur A15 de dernière génération.

Cependant, au fur et à mesure que les clients reçoivent leurs nouveaux iPads, un problème important est détecté encore et encore. Familièrement appelé “défilement de gelée”, il semble qu’un côté de l’écran de l’iPad mini se rafraîchisse plus lentement que l’autre côté, ce qui apparaît comme un effet d’oscillation notable au milieu de l’écran lorsque le contenu se déplace rapidement – comme le défilement d’un site Web page.

Un lecteur qui nous a contacté a déclaré qu’il était retourné à l’Apple Store pour remplacer son iPad mini apparemment cassé, pour découvrir que toutes les unités de démonstration exposées souffraient également du même problème.

Lorsque vous regardez l’iPad mini en mode portrait avec l’appareil photo en haut, le côté droit de l’écran se met à jour plus rapidement que le côté gauche. À l’envers, le côté gauche se mettra désormais à jour plus rapidement que le côté droit. Curieusement, le décalage est beaucoup plus difficile à discerner lors de l’utilisation de l’iPad mini en mode paysage.

Le journaliste de Verge Dieter Bohn a bien capturé ce problème avec une vidéo au ralenti partagée sur Twitter. Vous pouvez voir les saccades visibles lorsque la moitié de l’écran se met à jour tandis que l’autre moitié est à la traîne.

Voici une vidéo au ralenti du défilement sur l’iPad Min i ralenti ENCORE PLUS dans une étape image par image. Remarquez comment la droite monte plus vite que la gauche. En utilisation normale, vous le voyez à peine, mais de temps en temps, cela devient perceptible. En paysage ça s’en va entièrement pic.twitter.com/iq9LGJzsDI – Dieter Bohn (@backlon) 22 septembre 2021

On ne sait toujours pas s’il s’agit de la faute de l’écran LCD lui-même, des contrôleurs d’affichage ou d’un problème de micrologiciel/logiciel. Avec les contrôleurs d’affichage montés sur le côté plutôt qu’en bas ou en haut, il est possible que les signaux d’affichage atteignent simplement la moitié de l’écran plus rapidement, auquel cas le problème serait une conséquence inhérente de la conception matérielle. Les écrans d’Apple répondent généralement à une spécification de qualité très élevée et les autres modèles d’iPad n’ont pas ce problème, ou s’ils le font, c’est beaucoup moins visible. Sur les modèles iPad Pro, le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet de masquer tout problème de synchronisation pendant le mouvement.

Il appartiendra à l’individu de déterminer si le problème de défilement de la gelée est suffisant pour qu’il abandonne complètement l’iPad mini. Bien sûr, des problèmes visuels subtils comme celui-ci sont plus troublants pour certaines personnes que pour d’autres. Beaucoup de gens peuvent remarquer que quelque chose ne va pas, mais leur cerveau s’acclimate et peut l’ignorer après quelques heures. Pour d’autres, cela pourrait éventuellement déclencher des maux de tête ou des nausées.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :