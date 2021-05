L’iPad Mini 6 sera retardé jusqu’au second semestre 2021, selon les rumeurs | La technologie

Il faudra attendre encore un peu pour rencontrer l’iPad Mini 6 attendu. Selon les informations traitées par l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple retardera son lancement jusqu’au second semestre 2021.

L’iPad Mini 6 était l’un des produits que nous espérions voir lors de la keynote d’Apple le 20 avril. C’est ce qu’affirmaient toutes les rumeurs, mais celles de Cupertino se sont avérées avoir d’autres projets: lors de la conférence, ils nous ont présenté le nouvel iPad Pro (2021), mais il n’y avait aucune trace de la nouvelle génération du modèle le plus compact.

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste spécialisé dans la prédiction des produits Apple, avait prédit que l’iPad Mini 6 ferait son apparition au premier semestre 2021, mais il souligne maintenant que enfin la présentation de ce produit sera retardée. La raison qui aurait pu conduire l’entreprise à prendre cette décision aurait pu être les problèmes d’approvisionnement liés à la pénurie de puces.

L’analyste souligne que le lancement de l’iPad Mini 6 aura lieu au second semestre 2021, bien qu’il n’ait pas osé s’aventurer sur une plage de dates plus précise.

Et que pouvons-nous attendre de l’iPad Mini 6? Les rumeurs précédentes indiquent que la nouvelle génération de la plus petite tablette d’Apple sera équipée d’un écran de 8,4 pouces avec des lunettes plus minces que le modèle actuel. Le système de déverrouillage continuera à être le capteur d’empreintes digitales, il ne se passera donc pas sans Touch ID et continuera à avoir un port Lightning.

Bien que les rendus précédents nous aient montré une refonte majeure de l’iPad Mini, tout semble indiquer qu’il conservera enfin une apparence très similaire à celle de l’iPad Mini 5. Donc, si les rumeurs les plus récentes sont correctes, Il n’aura pas les nouveautés attendues que l’on peut trouver dans l’iPad Air et l’iPad Pro, quelque chose qui va être décevant pour de nombreux utilisateurs.

Cet iPad à écran Retina de 7,9 pouces est le dernier modèle annoncé en 2019 avec un processeur A12 Bionic, un appareil photo 8MP, une façade de 7MP et des capacités de 64 Go ou 256 Go.

Kuo souligne que, quel visage vers l’avenir, Apple prévoit également de lancer un iPad Mini avec un mini écran LED comme celui récemment présenté sur l’iPad Pro (2021). Ce panneau remplacera l’écran LCD actuel et fournira des noirs plus profonds et un contraste et un HDR améliorés.