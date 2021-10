L’iPad mini 6 tombe à Amazon faible dans les meilleures offres d’Halloween

Le week-end d’Halloween est arrivé, ainsi que toutes les meilleures offres. Pour commencer, nous avons un creux historique sur l’iPad mini 6 de 256 Go aux côtés du dernier clavier magique d’Apple à 106 $ de rabais. De plus, la dernière vente d’accessoires iPhone d’Anker de 10 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad mini 6 tombe au plus bas d’Amazon

Amazon propose désormais le nouvel iPad mini 6 Wi-Fi 256 Go dans plusieurs styles pour 630 $. Atteignant normalement 649 $, vous ne regardez que le deuxième rabais notable sur la capacité de stockage élevée qui correspond au plus bas historique.

Reprenant bon nombre des caractéristiques de signature de ses dernières tablettes, le nouvel iPad mini 6 arrive avec un écran Retina bord à bord de 8,3 pouces aux côtés de Touch ID dans le bouton d’alimentation. Il y a aussi la prise en charge d’Apple Pencil, avec la puce A15 Bionic alimentant toute l’expérience. Je suis moi-même un converti récent et j’adore le format compact. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, car notre examen des premières impressions note à quel point sa taille est parfaite sans sacrifier les performances.

Les offres d’Halloween de l’accessoire iPhone d’Anker en direct de 10 $

Anker se dirige vers le week-end avec une nouvelle vente gracieuseté de sa vitrine officielle Amazon. Remise d’une sélection d’articles essentiels pour iPhone et Android, d’équipements pour la maison intelligente et plus encore pour Halloween. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Notre premier choix est la banque d’alimentation Anker PowerCore III Elite 25600 PD pour 136 $. En baisse de 160 $, vous ne bénéficiez que de la troisième remise de l’année, avec l’offre d’aujourd’hui vous permettant d’économiser 24 $ et marquant le meilleur prix en plusieurs mois.

PowerCore III Elite arrive comme une banque d’alimentation portable capable pour votre transport quotidien, avec plus qu’assez de jus pour faire le plein de tout l’équipement de votre kit Apple. Outre sa batterie de 25 600 mAh, il y a une sortie USB-C de 60 W et une paire d’emplacements USB-A de 2,4 A pour compléter votre téléphone ou vos écouteurs. Magasinez plus d’offres de 10 $ ici.

Économisez 106 $ sur le dernier clavier magique d’Apple

Plusieurs détaillants proposent actuellement le dernier clavier Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces à 243 $. En baisse par rapport à 349 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique bien en deçà de notre mention précédente et une réduction notable de 106 $ sur le taux en vigueur.

Rafraîchi pour accompagner les tout nouveaux iPad Pros M1 lancés plus tôt dans l’année, le dernier clavier magique d’Apple a un design peaufiné pour s’adapter aux tablettes plus épaisses. Mis à part ces petits ajustements, vous regardez toujours la même expérience bien-aimée qui offre une conception unique à charnière flottante et un clavier rétro-éclairé avec un trackpad intégré. Il existe également un support Smart Connector et un USB-C pour le chargement direct. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Examen DJI Action 2: cette nouvelle caméra d’action modulaire est-elle le tueur GoPro? [Video]

Revue Epos H6Pro : Casque de jeu filaire haut de gamme avec des détails incroyables [Video]

Examen Abode Cam 2: Comment se compare-t-il à Wyze Cam v3? [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :