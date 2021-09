L’iPad Mini cellulaire ne prend pas en charge mmWave 5G, contrairement à l’iPad Pro

Apple a lancé cette semaine l’iPad mini de sixième génération, dont les modèles cellulaires peuvent se connecter à la 5G pour la première fois. Cependant, il convient de noter que la connectivité cellulaire sur le nouveau ‌iPad mini‌ ne s’étend pas à la prise en charge de mmWave 5G plus rapide.



Apple ne maintient pas de page de compatibilité cellulaire pour les modèles d’iPad comme il le fait pour ses iPhones, donc le manque de support mmWave 5G sur le ‌iPad mini‌ pourrait surprendre certains clients Apple. Actuellement, la prise en charge de mmWave 5G d’Apple est limitée à la gamme iPhone 13, à la gamme iPhone 12 et aux variantes cellulaires de l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces.

Du côté positif, comme les nouveaux modèles ‌iPhone 13‌, le ‌iPad mini‌ prend en charge plus de bandes 5G dans l’ensemble que les modèles ‌iPhone 12‌ et cellulaires ‌iPad Pro‌, selon Apple, donc le ‌iPad mini‌ a une plus grande couverture 5G dans le monde que le ‌iPhone 12‌ et ‌iPad Pro‌.

Malgré les rumeurs suggérant que les modèles ‌iPhone 13‌ prendraient en charge mmWave 5G dans d’autres pays, la prise en charge de mmWave reste limitée aux modèles iPhone et ‌iPad‌ vendus aux États-Unis, de sorte que son absence dans le nouveau ‌iPad mini‌ cellulaire ne concerne que les clients qui y sont basés.

mmWave est un ensemble de fréquences 5G qui promet des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui le rend mieux adapté aux zones urbaines denses. En comparaison, la 5G inférieure à 6 GHz est généralement plus lente que mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, desservant mieux les zones suburbaines et rurales. Les quatre modèles ‌iPhone 13‌ prennent en charge les fréquences inférieures à 6 GHz en dehors des États-Unis, et les réseaux inférieurs à 6 GHz sont plus courants dans les pays qui ont déployé la 5G.

À partir de 499 $ pour le modèle Wi-Fi de 64 Go, le ‌iPad mini‌ de sixième génération redessiné est disponible en précommande dès maintenant sur la boutique en ligne d’Apple. Les modèles cellulaires sont disponibles pour 150 $ de plus que le prix de base de chaque configuration. La livraison de l’iPad mini‌ commence le vendredi 24 septembre.

