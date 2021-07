L’iPad Mini pourrait arriver à l’automne de cette année et avec un design similaire à celui de l’iPad Pro | La technologie

Les dernières rumeurs mettent une date de sortie pour l’iPad Mini. Cette tablette Apple pourrait arriver à l’automne de cette année et son design serait également renouvelé.

L’iPad Mini était la grande absence de l’événement de présentation qui a eu lieu en mai de cette année. Tout au long de cet événement, nous avons rencontré à la fois le nouvel iPad Pro, 11 ou 12,9 pouces, avec le processeur M1, l’iMac redessiné a également été présenté, ainsi que les AirTags et l’Apple TV 4K.

De nombreux utilisateurs attendaient un renouvellement de l’iPad Mini, puisque la dernière mise à jour de ce produit a été lancée en 2019 et le temps nécessaire pour connaître une nouvelle génération est passé. Mais Apple avait d’autres plans et n’a pas fait d’apparition, et aucune référence n’a été faite à cette équipe.

Les dernières rumeurs assurent qu’un nouvel iPad Mini ferait son apparition à l’automne de cette année. Ces informations proviennent de Mark Gurman, l’un des principaux spécialistes des produits Apple et leaker.

Les nouvelles avec lesquelles ce nouvel iPad Mini arriverait seraient vraiment intéressantes, car nous parlons d’un changement de conception assez drastique. Ce qui est dit, c’est que son design serait très proche de celui du nouvel iPad Air, par conséquent, il ressemblerait à l’iPad Pro.

Tout cela signifie qu’il aurait une façade avec des cadres réduits dans toutes les directions, en plus de perdre le bouton de verrouillage circulaire en bas. Ce bouton deviendrait sur les bords de l’appareil.

Le processeur que je monterais n’a pas été commenté, même s’il pourrait être le même que l’iPhone de cette génération. En plus de tous les détails discutés sur l’iPad Mini, Gurman a également parlé du nouvel iMac.

L’actualité de ces iMac serait centrée sur le lancement attendu d’équipements avec des écrans de plus grande taille. Cette taille serait de 27 pouces et viendrait avec le processeur M1, ils remplaceraient donc directement l’iMac 27 pouces par des processeurs Intel.

Nous vous disons quelles options vous avez si vous souhaitez acheter un iPad en 2021, Apple a renouvelé la gamme de tablettes et l’offre a été élargie, vous découvrirez ici tous les modèles et leurs caractéristiques.

L’automne pourrait être la date fixée pour rencontrer ces produits, bien qu’il y ait aussi des rumeurs sur le nouveau MacBook Pro avec différentes tailles d’écran et l’iPhone 13 arriverait également à ce moment-là.

La vérité est que le troisième trimestre de l’année s’annonce intéressant pour Apple et ses produitsNous espérons pouvoir les tester et, de plus, nous serons attentifs à couvrir l’actualité et à vous informer de première main sur tout ce qui est présenté.