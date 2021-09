L’iPad Pro 11 pouces M1 bénéficie d’une remise de 99 $ plus Anker Gold Box

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles et mises en vedette par 99 $ d’économies sur le dernier iPad Pro M1 11 pouces. C’est à côté d’une paire de ventes notables d’une journée, y compris cet événement Apple Watch de 105 $ et une Anker Gold Box à partir de 8 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez jusqu’à 99 $ sur l’iPad Pro M1 11 pouces d’Apple avec Thunderbolt

Après avoir vu le modèle 12,9 pouces être mis en vente plus tôt cette semaine, Amazon reporte maintenant ces économies sur l’iPad Pro 11 pouces M1 d’Apple. À l’heure actuelle, vous pouvez marquer le modèle de 512 Go pour 999,99 $, en baisse par rapport à son prix habituel de 1 099 $ afin de correspondre au plus bas historique. Le modèle d’entrée de gamme est également en vente pour 749 $ avec 50 $ d’économies attachées.

Arrivant comme le plus compact de la dernière gamme d’iPad Pro, le nouveau modèle M1 de 11 pouces alimente toute l’expérience, y compris son écran Liquid Retina. Cela correspond à la connectivité Thunderbolt et au Wi-Fi 6, ainsi qu’aux agrafes d’iPadOS de nos jours comme la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et une matrice de caméras soutenue par LIDAR. Regardez de plus près notre couverture ici.

Apple Watch commence à 105 $ dans la vente d’un jour de Woot

Alors que tous les regards sont tournés vers Apple avant l’événement de la semaine prochaine, Woot lance maintenant une série de remises Apple Watch dans un état reconditionné certifié jusqu’à la fin de la journée. À partir de 105 $, vous regardez les appareils portables de la génération précédente avec en tête d’affiche l’Apple Watch Series 5 GPS 44 mm à 260 $ dans plusieurs styles. En baisse par rapport à son prix d’origine de 429 $, vous recherchez une correspondance avec notre mention précédente pour le plus bas historique. Les offres GPS + Cellular sont également disponibles sur 209 $ de rabais.

Si vous cherchez à participer à l’action Apple Watch mais ne pensez pas que vous serez influencé par le dernier et le meilleur annoncé la semaine prochaine, opter pour une génération précédente est un moyen remarquable d’économiser encore plus d’argent. La série 5 offre toujours bon nombre des mêmes fonctionnalités phares par rapport aux modèles plus récents, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, ainsi que toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique. De plus, la prise en charge de watchOS 8 sera également disponible lors de son lancement plus tard cet automne.

Anker Gold Box vit à partir de 8 $

La boutique officielle d’Anker Amazon propose jusqu’à 40% sur une gamme de ses produits de charge, câbles et plus encore. Le chargeur portable Anker PowerCore Fusion III 18W USB-C pour 24 $. Régulièrement à 40 $, ce chargeur combiné est maintenant à 40 % sur le tarif en vigueur et au prix le plus bas que nous puissions trouver.

Combinant une banque d’alimentation portable de 5 000 mAh avec un chargeur mural USB-C à double port, cela fournit 18 watts de jus à tous vos smartphones, tablettes et plus encore. Une prise pliable est associée à la possibilité de charger deux appareils à la fois.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Avis sur SodaStream Terra : l’eau pétillante à la maison devient encore plus facile [Video]

Test du micro USB NZXT Capsule : le moyen le plus simple d’avoir un bon son en streaming [Video]

Pratique : Aukey PowerZeus 500 offre des performances abordables [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :