L’iPad Pro 12,9 pouces de 2021 a des problèmes d’écran et ce sont les causes | La technologie

L’écran qui monte l’iPad Pro 12,9 pouces à partir de 2021 fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux en raison des prétendus problèmes qu’il présente. Nous vous disons pourquoi l’effet de floraison.

Le lancement du nouvel iPad Pro à partir de 2021 avec le processeur M1 a été entaché d’un certain nombre de problèmes d’écran. De nombreux utilisateurs qui ont été encouragés à l’acheter ont exprimé leurs plaintes sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Reddit. Le principal inconvénient qu’ils trouvent est l’effet «blooming» de l’écran.

Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, consiste en une non-uniformité de la luminosité et produit ainsi une fuite de couleur dans le rétroéclairage. Cet effet est mieux apprécié dans les situations où l’image affichée à l’écran est marquée par des couleurs sombres, presque noires.

L’arrivée du des panneaux éclairés par zones et avec un grand nombre de points lumineux ont été la fin de ce type de problèmes dans les écrans LCD, mais il semble que même les écrans haut de gamme peuvent présenter ces imperfections. Et c’est ce qui se passe avec l’iPad Pro 12,9 pouces de cette année.

Lors de son lancement, Apple a déclaré que l’écran Liquid Retina XDR avait considérablement amélioré tous les systèmes d’éclairage de zone. et des améliorations supplémentaires concernant les défauts possibles tels que l’effet de floraison, car il y avait des zones avec des LED plus grandes que les pixels sur le panneau LCD.

Mais ils ont oublié que les panneaux mini-LED ont l’effet de floraison par défaut d’usine, seulement cela C’est quelque chose qui n’est généralement pas remarqué aussi nettement que sur un iPad car les écrans des téléviseurs sont beaucoup plus éloignés. et, bien sûr, personne ne met une image complètement noire avec certains éléments pour vérifier la floraison.

Voici mon expérience de la floraison sur le M1 #iPadPro jusqu’à présent. C’est très visible dans une pièce sombre avec des éléments d’interface utilisateur sur un fond noir, mais c’est le seul scénario où je le remarque vraiment. C’est attendu avec cette technologie d’affichage mais toujours discordant venant d’OLED. pic.twitter.com/8tG1euFzqn – Josh Teder (@JoshTeder) 22 mai 2021

Ce défaut est normal et peut apparaître dans une plus ou moins grande mesure, mais si l’utilisateur le recherche, il le trouvera. Il est également vrai que Lorsque vous regardez des films, des séries ou des vidéos sur YouTube, il est difficile pour cela d’apparaître car les images sont en mouvement continu et cela empêche l’utilisateur de remarquer consciemment l’effet..

Une autre raison pour s’en rendre compte est l’angulation à laquelle nous avons l’iPad, car avec des angles plus prononcés et moins naturels, l’apparition de ce défaut est plus fréquente. Il y a aussi la question de la luminosité, en mettant l’écran à 100% il est plus facile pour le flash de se faire remarquer dans les situations dont nous avons discuté.

Si Apple maintient l’utilisation d’écrans mini-LED sur ses iPad, nous verrons bien plus de gros titres dans lesquels ils parleront des défauts de ces écrans. Mais en fin de compte, c’est quelque chose de commun et cela a plus à voir avec la technologie du panneau qu’avec l’appareil. Il est possible qu’Apple monte des panneaux OLED sur ses tablettes à l’avenir et le moment venu, nous parlerons des problèmes de ce type d’écrans..

