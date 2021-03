L’iPad Pro 2021 aura besoin d’iPadOS 15 pour libérer tout son potentiel

Apple n’a pas encore annoncé la mise à niveau de l’iPad Pro 2021, mais les choses semblent bonnes pour la nouvelle tablette de la société. pourrait être dévoilé dès avril. Avec un processeur qui sera probablement comparé aux Mac M1, l’iPad Pro est un outil puissant pour les professionnels, mais il lui manque toujours plus d’applications Mac et de mises à niveau logicielles.

Comme les rumeurs le suggèrent, l’iPad Pro 2021 aura de nouvelles fonctionnalités notables: le modèle 12,9 pouces est configuré pour utiliser la technologie d’affichage mini-LED, et les deux modèles passeront le port USB-C à un port Thunderbolt et utiliseront le processeur A14X . Comme . l’a rapporté cette semaine, l’A14X sera probablement basé sur le processeur M1 d’Apple.

Si vous combinez toutes ces fonctionnalités avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard, le message «Qu’est-ce qu’un ordinateur?» D’Apple l’annonce a beaucoup plus de sens.

Mais même si l’iPad Pro de cinquième génération présente toutes ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs se plaignent depuis un certain temps qu’Apple ne profite pas de l’écran plus grand et du processeur de puissance massif.

Lors de la WWDC19, la société a présenté l’iPadOS 13, sortant pour la première fois le système d’exploitation iPad d’iOS. Cela comprenait plusieurs nouvelles fonctionnalités:

Plusieurs fenêtres ouvertes en vue fractionnée Prise en charge des lecteurs de disque externes Une toute nouvelle application Fichiers qui incluait une vue en colonne Navigation de type «bureau» Nouveaux raccourcis clavier Prise en charge de la souris et du trackpad (ajouté dans iPadOS 13.5)

L’année dernière, iPadOS 14 a apporté encore plus de fonctionnalités, y compris un nouveau design à trois colonnes pour les applications. Mais ce que les utilisateurs demandent vraiment, Apple ne l’a pas ajouté.

iPadOS 15: il est temps de libérer la véritable puissance de l’iPad Pro

Commençons par quelque chose de basique comme la bibliothèque d’applications introduite sur iOS 14. Cela aurait fière allure sur l’écran géant de l’iPad Pro, mais Apple n’a pas inclus cette fonctionnalité dans iPadOS 14. La même chose s’est produite avec les widgets personnalisables sur l’écran d’accueil. Cette fonctionnalité est disponible sur l’iPhone, mais pas sur l’iPad.

Suivant: Adobe et Microsoft aident Apple à repousser les limites de l’iPad Pro, mais même avec une application Photoshop complète disponible pour l’iPad, de nombreuses fonctionnalités sont toujours manquantes. Donc, si vous êtes un professionnel qui s’appuie sur l’application Photoshop sur votre Mac, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, même si votre iPad est plus puissant que votre Mac.

Ensuite, il y a Apple. Aucune des applications professionnelles d’Apple, telles que Final Cut Pro ou Logic Pro, n’est disponible sur l’iPad. Xcode est également absent de la tablette, ce qui signifie que les développeurs ne peuvent pas profiter de la taille et de la puissance de l’appareil pour le travail de codage.

Il est temps pour Apple d’aller encore plus loin et de donner aux utilisateurs des applications plus puissantes. J’essaie d’utiliser l’iPad comme ordinateur principal, mais je dois utiliser tellement de réglages qu’il est plus facile d’utiliser le Mac. Le MacBook Air alimenté par M1 est également au même prix que l’iPad Pro 12,9 pouces d’entrée de gamme de nos jours.

Sans oublier que vous aurez également besoin du Magic Keyboard et de l’Apple Pencil pour bénéficier de l’expérience «complète» de l’iPad Pro.

Apple pourrait adopter une approche plus proche de ce que fait Samsung: inclure plus d’accessoires avec le plein prix de la tablette, ou offrir aux utilisateurs une réduction lors de l’achat du Magic Keyboard et / ou de l’Apple Pencil aux côtés d’un nouvel iPad Pro.

Emballer

Alors que l’iPad Pro approche de sa cinquième génération, Apple a encore beaucoup de travail à faire. Et comme les rumeurs le suggèrent, la prochaine vague de mises à jour MacBook et iMac avec Apple Silicon va avoir une refonte avec des processeurs même puissants.

L’iPad Pro est actuellement dans une position délicate. Les Mac Apple Silicon empiètent dans des domaines tels que les performances et la durée de vie de la batterie, et l’iPad Air présente un design similaire mais à un prix inférieur. iPadOS 15 doit apporter de nouvelles fonctionnalités et applications pour vraiment tirer parti du potentiel du futur iPad Pro alimenté par l’A14X.

Que pensez-vous de l’iPadOS 15 et de l’iPad Pro 2021 selon la rumeur? Faites-nous savoir dans les commentaires!

