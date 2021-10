L’iPad Pro 2021 est tombé à son prix le plus bas à ce jour

Si vous avez hâte de mettre la main sur les nouveaux MacBook Pro d’Apple, découvrez cette excellente offre iPad Pro, qui vous distraira certainement en attendant. Aujourd’hui, chez Amazon, vous pouvez économiser 200 $ sur ce modèle amélioré de 12,9 pouces doté de 256 Go de stockage. Typiquement 1 199 $, le détaillant propose la version Wi-Fi uniquement en gris sidéral pour 999 $ à la place, ce qui est un prix attrayant puisqu’il s’agit du coût actuel de la version 128 Go.

Dans notre examen, nous avons fait l’éloge du magnifique écran Mini LED de l’iPad Pro, du processeur M1 rapide et de la caméra Center Stage, qui suit les visages pendant que vous passez des appels vidéo. L’iPad propose également de bonnes caméras arrière doubles associées à un lidar, d’excellents microphones, une prise en charge de l’Apple Pencil de deuxième génération, etc. Lisez notre critique.

iPad Pro (2021, Wi-Fi, 256 Go)

Les derniers iPad Pro d’Apple sont dotés du processeur M1 et de Thunderbolt de l’entreprise, cependant, le modèle 12,9 pouces présente également le meilleur affichage de toutes les tablettes disponibles.

Les propriétaires de téléphones Android se sentent laissés pour compte alors que le monde de la technologie devient fou des derniers AirPods 3, n’ayez crainte : nous avons quelque chose pour vous.

Les Galaxy Buds 2 sans fil d’entrée de gamme de Samsung sont les véritables écouteurs sans fil les plus petits et les plus légers de la société à ce jour. Typiquement 150 $, en ce moment, Amazon les vend pour 130 $, le prix le plus bas offert sur les écouteurs bien évalués à ce jour. La remise s’applique à tous les styles, allant du blanc et graphite au vert olive. Vous pouvez également ajouter un Galaxy SmartTag, en payant 155 $ au total au lieu des 180 $ qu’il en coûte généralement pour acheter les deux.

Nous avons adoré le fait qu’il offre des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, la recharge sans fil et un petit design discret avec une bonne qualité audio et de bonnes performances. C’est tellement bon et abordable que, dans notre revue, nous avons prédit qu’il deviendrait le choix par défaut pour de nombreux utilisateurs d’Android, en particulier lorsque les ventes commencent à frapper, ce qui semble être le cas. Lisez notre critique.

Samsung Galaxy Buds 2

Les Galaxy Buds 2 sont les nouveaux écouteurs sans fil d’entrée de gamme de Samsung. Malgré cela, ils regorgent de fonctionnalités suffisantes pour que les personnes à petit budget soient heureuses de les choisir par rapport au Buds Pro, plus cher.

La souris de jeu filaire Basilisk V2 de Razer est l’une des meilleures souris que vous puissiez acheter. C’est déjà une bonne affaire en soi, offrant de nombreuses fonctionnalités fournies avec le Basilisk Ultimate, la version sans fil de Razer, plus chère, mais à un prix abordable. Aujourd’hui, cependant, c’est une meilleure affaire étant donné que vous pouvez l’obtenir pour plus de la moitié.

Typiquement 80 $, Amazon et Best Buy vendent la souris pour 35 $ à la place. Pour une remise de près de 60%, vous pouvez acheter une souris qui offre une molette de défilement avec une tension réglable, des boutons tactiles, un câble SpeedFlex fin, des LED personnalisables et des performances rapides. De plus, Best Buy offre également 10 $ de réduction sur un abonnement numérique de trois mois au Xbox Game Pass pour PC lorsque vous l’achetez là-bas.

Razer Basilic V2

Le dernier Basilisk de Razer est une option solide si vous aimez l’ajustement des souris de la série G502 de Logitech mais que vous voulez quelque chose qui a l’air un peu plus lisse. Ergonomiquement, ils sont très similaires, et ce modèle dispose même d’une molette de défilement à tension réglable.

Vous pouvez actuellement acheter une paire d’écouteurs Jabra Elite 75t pour seulement 80 $ sur Amazon ou Best Buy. Jabra a depuis publié une version mise à jour de ces écouteurs, le Jabra Elite 3, mais nous considérons toujours le 75t comme une alternative décente aux AirPod, grâce à leur qualité sonore solide et leur design confortable. Ces écouteurs sont disponibles en noir ou gris et peuvent durer un peu plus de cinq heures avec une seule charge. Les micros supra-auriculaires peuvent être utilisés pour les appels, ainsi que pour invoquer Siri, Alexa ou Google Assistant – et vous pouvez les connecter à deux appareils à la fois, une fonctionnalité inhabituelle pour ce prix. Le boîtier au fini mat peut contenir 18 heures supplémentaires de jus et peut être complété via USB-C. Lisez notre critique.

Jabra Elite 75t

Les écouteurs Jabra Elite 75t offrent un son riche en basses, des performances fiables et peuvent se connecter à deux appareils, comme un téléphone et un ordinateur portable, en même temps.

Une autre bonne affaire est sur un moniteur de jeu incurvé, cette fois pour le prix le plus bas jamais enregistré. Vous pouvez actuellement économiser 150 $ sur le moniteur de jeu incurvé Samsung CRG5 chez Best Buy. Normalement 399,99 $, il en coûte 249,99 $. Le CRG5 a un panneau 1080p de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une compatibilité Nvidia G-Sync, qui devraient tous deux fournir des performances exceptionnelles dans l’espace de jeu qui est difficile à égaler à ce prix. Le moniteur a des sorties HDMI et DisplayPort, mais il ne prend pas en charge la connectivité USB périphérique. Un autre petit problème est le support, qui a des options de réglage limitées. Bien que le CRG5 ait un support VESA 75 x 75 intégré si vous avez besoin de rendre le panneau plus adapté à la configuration de votre bureau.

Moniteur de jeu Samsung Odyssey CRG5

Un moniteur de jeu incurvé de 27 pouces de Samsung qui offre un taux de rafraîchissement incroyable de 240 Hz. Ce panneau LED 1080p présente des accents bleus et gris et est livré avec une garantie du fabricant de trois ans.

La gamme Alienware de Dell est peut-être plus attrayante, mais le Dell G15 offre des performances similaires, sans l’esthétique extraterrestre. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 270 $ sur cet excellent ordinateur portable de jeu chez Best Buy. Il coûte 880 $ au lieu de son prix habituel de 1 150 $. Cet ordinateur portable de 15 pouces parvient à contenir un processeur Ryzen 7 5800H, un Nvidia RTX 3050 Ti et un SSD de 512 Go. Ces spécifications devraient fournir d’excellentes performances pour le panneau à rafraîchissement élevé 1080p du G15.

Ordinateur portable de jeu Dell G15

Un solide ordinateur portable de jeu de 15 pouces de Dell présente une esthétique de conception plus modeste que la marque Alienware de Dell, mais le G15 a toujours des performances là où ça compte. Un processeur Ryzen 7 5800H et un RTX 3050 Ti constituent un excellent combo sur le panneau FHD 120 Hz de cet ordinateur portable polyvalent.

