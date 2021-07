L’iPad Pro 2022 proposera des écrans Mini-LED dans les deux tailles

Apple a annoncé plus tôt cette année un iPad Pro de nouvelle génération avec la puce M1, la prise en charge de la 5G et un écran Mini-LED. La nouvelle technologie d’affichage, cependant, est exclusive au modèle 12,9 pouces – du moins jusqu’à présent. Dans une nouvelle note de recherche obtenue par ., l’analyste fiable Ming-Chi Kuo indique que les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces seront dotés d’un panneau Mini-LED en 2022.

Selon Kuo, Apple a investi dans davantage de fournisseurs d’écrans Mini-LED car il prévoit d’adopter la technologie dans davantage de produits. Le premier appareil d’Apple avec un écran Mini-LED était l’iPad Pro 12,9 pouces introduit plus tôt cette année. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Mini-LED s’appuie sur des milliers de très petites LED dans le rétroéclairage, ce qui se traduit par des rapports de contraste plus élevés et des noirs plus profonds, similaires à OLED.

Comme cette technologie est plus chère, Apple ne l’a adoptée que dans l’iPad Pro 12,9 pouces cette année. Cependant, l’analyste pense que l’ajout de plus de fournisseurs d’écrans Mini-LED réduira le coût du composant et aidera l’entreprise à construire plus d’appareils avec le nouveau panneau. Avec l’iPad Pro de nouvelle génération, le plus petit modèle de 11 pouces devrait également recevoir un écran Mini-LED.

Le rapport de Kuo corrobore également que l’iPad Pro 2022 conservera probablement les mêmes tailles d’écran que la génération actuelle, qui sont de 11 et 12,9 pouces. Un rapport de Bloomberg le mois dernier a affirmé qu’Apple développait un iPad Pro redessiné avec un dos en verre, mais il n’est pas clair si Apple adoptera réellement le nouveau design en 2022. Mark Gurman a récemment déclaré que la société explorait des modèles d’iPad avec des écrans plus grands, mais Kuo pense que nous ne devrions pas nous attendre à cela l’année prochaine.

L’analyste a confirmé qu’Apple présentera de nouveaux modèles de MacBook Pro plus tard cette année avec des écrans Mini-LED, et que la même technologie arrivera dans le MacBook Air l’année prochaine.

