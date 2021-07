L’iPad Pro a un rival : il vient de Huawei et bénéficie d’une remise de 40 € en prévente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Quand on parle du marché des tablettes, on pense sûrement à l’iPad Pro d’Apple, peut-être la meilleure tablette que vous puissiez trouver actuellement sur le marché mais, malheureusement, à un prix que tout le monde n’est pas prêt à payer.

Mais il existe d’autres sociétés qui lancent des accords sur le marché des tablettes haut de gamme, et l’une d’entre elles est Huawei, qui a récemment présenté au monde son Huawei MatePad 11 Et qu’il est sur le point d’arriver en Espagne, et si vous le réservez, vous pourrez l’acheter avec une remise juteuse.

C’est pourquoi nous souhaitons vous mettre en avant cette offre d’achat du Huawei MatePad 11 à seulement 459 €, environ 40€ de remise par rapport à son prix marqué, et que vous pouvez en bénéficier simplement en l’achetant avant le 12 juillet.

Cette tablette a un écran 2.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, elle dispose d’un processeur Snapdragon 865, ce qui en fait l’une des tablettes Android les plus puissantes.

Le modèle Huawei MatePad 11 WiFi de l’offre à 459€ est celui qui est commercialisé avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il vous est envoyé par Huawei Espagne lui-même quelques jours après la disponibilité du produit, qui sortira sur notre marché exactement le 12 juillet.

C’est une tablette très prometteuse, mais à l’intérieur elle n’a rien de moins que le processeur Muflier 865, mis en valeur par un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et quatre haut-parleurs Harman Kardon.

Nous voulons également souligner qu’il comprend un écran de 10,95 pouces à une résolution de 2560 × 1600 pixels, avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz susmentionné pour toujours offrir la meilleure qualité d’image. Il sera commercialisé avec un Batterie 7250mAh qui promet jusqu’à 12 heures de lecture vidéo, et pourrait durer beaucoup plus longtemps si vous l’utilisez pour d’autres tâches moins exigeantes telles que surfer sur Internet.

Il porte également un Caméra frontale 8MP avec reconnaissance faciale et caméra arrière 13MP, pour que vous puissiez prendre de superbes photos cet été.

