L’iPad Pro M1 11 pouces bénéficie d’une première remise Amazon à 50 $ et plus

Une nouvelle semaine est arrivée et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en avant par la première réduction Amazon sur le nouvel iPad Pro M1 11 pouces. C’est en plus du dernier iPad Air à 79 $ de rabais et la dernière vente Anker avec des accessoires MagSafe et plus encore. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad Pro M1 11 pouces bénéficie d’une première remise Amazon

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Pro Wi-Fi 128 Go M1 11 pouces d’Apple pour 749 $. Atteignant normalement 799 $, l’offre d’aujourd’hui représente 50 $ d’économies, correspond au plus bas historique que nous avons vu comme une réduction de précommande au début du mois, et est la toute première réduction Amazon à ce jour.

Le dernier iPad Pro d’Apple arrive alimenté par la puce M1 qui a honoré ses Mac les plus récents. Outre son écran Liquid Retina de 11 pouces, vous pourrez compter sur toute la puissance d’un MacBook grâce à la connectivité Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6. Cela s’ajoute à la durée de vie de la batterie, à la prise en charge de l’Apple Pencil et à l’identification de visage.

Le dernier iPad Air d’Apple maintenant jusqu’à 79 $ de réduction

Amazon offre actuellement une réduction sur le dernier iPad Air 10,9 pouces d’Apple, en prenant autant que 79 $ de rabais une sélection de configurations. Dans l’ensemble, vous regardez tout, des modèles de base aux versions Wi-Fi + Cellular, en passant par les capacités de stockage de niveau supérieur et à peu près tous les coloris disponibles sur 550 $. Ces remises correspondent ou battent nos mentions précédentes et marquent de nouveaux creux historiques dans de nombreux cas.

Si vous n’avez pas besoin de toute la puissance du nouvel iPad Pro M1, opter pour le dernier iPad Air d’Apple offre une expérience globale similaire, mais à un prix encore plus abordable, grâce aux remises d’aujourd’hui. Vous regardez un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation, ainsi que 256 Go de stockage, une charge USB-C et une autonomie allant jusqu’à 10 heures. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

Économisez sur les chargeurs Anker MagSafe et plus

Anker commence la semaine avec sa dernière vente Amazon, avec une réduction sur une sélection de chargeurs, des stations d’accueil Thunderbolt 3 et plus encore. La tête d’affiche est le nouveau chargeur PowerWave Pad Slim MagSafe pour 18 $. Atteignant normalement 21 $, l’offre d’aujourd’hui marque la toute première remise que nous ayons vue depuis son dévoilement plus tôt dans le mois et marque un nouveau plus bas historique.

En tant que chargeur compatible MagSafe le plus compact d’Anker à ce jour, son nouveau PowerWave Pad Slim présente un design magnétique qui peut se fixer directement à l’arrière de votre téléphone de la série iPhone 12. Il peut faire le plein de votre appareil à des vitesses de 7,5 W et est encore plus léger que le modèle officiel d’Apple.

