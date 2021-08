L’iPad Pro M1 11 pouces tombe à un nouveau plus bas de 99 $, plus d’offres

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une série de nouveaux plus bas historiques sur les équipements Apple. Tout d’abord, nous examinons un 99 $ remise sur le nouvel iPad Pro M1 11 pouces, qui est en direct aux côtés d’une remise rare sur l’Apple TV HD avec la nouvelle télécommande Siri à 130 $. De plus, vous pouvez économiser sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6 sur 100 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad Pro M1 11 pouces tombe à un nouveau plus bas à 99 $

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Pro M1 11 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 700 $ dans les deux styles. En baisse par rapport à son prix habituel de 799 $, vous recherchez le meilleur prix à ce jour avec 99 $ d’économies, c’est également 49 $ sous notre mention précédente. Ces mêmes économies se répercutent également sur le modèle 256 Go à 799,99 $, ainsi que des modèles Wi-Fi + cellulaires et d’autres configurations.

Le dernier iPad Pro d’Apple arrive alimenté par la puce M1 qui a honoré ses Mac les plus récents. En plus de son écran Liquid Retina de 11 pouces, vous pourrez compter sur toute la puissance d’un MacBook grâce à la connectivité Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6. Cela s’accompagne d’une autonomie d’une journée, de la prise en charge d’Apple Pencil et de Face ID. Découvrez notre couverture de plus près.

Apple TV HD avec la nouvelle télécommande Siri bénéficie d’une réduction rare à 130 $

Amazon propose désormais la dernière Apple TV HD 32 Go avec la nouvelle télécommande Siri pour 130 $. Récupérant généralement 149 $, vous regardez la première remise Amazon notable avec l’offre d’aujourd’hui vous permettant d’économiser 19 $ pour marquer un nouveau plus bas historique. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’Apple TV 4K rafraîchie avec la puce A12 Bionic, ce modèle HD offre une expérience globale de décodeur similaire avec la prise en charge du streaming 1080p. Vous aurez toujours accès à Netflix, HBO, Disney+ et à d’autres services, ainsi qu’aux fonctionnalités Apple Arcade, Fitness+ et HomeKit, juste dans un forfait qui peut être mieux adapté à la chambre d’amis ou au bureau que la maison principale théâtre. Sans parler de la toute nouvelle télécommande Siri dont les propriétaires raffolent.

Économisez 100 $ sur les modèles Apple Watch Series 6

Après avoir vu les groupes officiels Sport Loop mis en vente pour commencer la semaine, Amazon reporte maintenant les économies sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6. À partir de 319 $, vous regardez une série de styles avec de nouveaux plus bas de tous les temps attachés à tout, des modèles GPS en aluminium aux offres cellulaires jusqu’à 100 $ de rabais.

L’Apple Watch Series 6 arrive en tant que produit phare de la marque, offrant toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique ainsi qu’un capteur de sang/oxygène intégré. Outre un écran toujours plus lumineux, vous envisagez également l’inclusion de la nouvelle puce U1 et des temps de charge plus rapides. De plus, avec la prochaine version de watchOS 8 (version bêta publique désormais disponible), vous pourrez surveiller la fréquence respiratoire pendant votre sommeil, régler plusieurs minuteries à la fois et essayer toutes les autres nouvelles fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

