L’iPad Pro M1 12,9 pouces arrive plus tôt que prévu pour un utilisateur

On ne s’attend pas à ce qu’Apple commence officiellement à vendre l’iPad Pro M1 avant le 21 mai. Bien que certains clients aient déjà reçu une notification indiquant que leurs tablettes sont expédiées, un client chanceux a déjà obtenu son iPad Pro M1 12,9 pouces.

Posté sur Reddit, l’utilisateur ‘PeterDragon50’ dit avoir passé sa commande lorsque les précommandes ont commencé fin avril et que la chaîne de vente au détail Nebraska Furniture Mart a informé que son iPad était prêt à être récupéré ce samedi.

Initialement, ils ont dit que sa date de ramassage allait du 4 juin au 8 juillet et samedi, il a reçu un appel pour récupérer le produit. Un autre utilisateur de Reddit, “ EddieBombay ”, a également déclaré avoir déjà reçu son iPad Pro M1.

Les revues de presse sous embargo n’ayant pas encore été publiées, c’est le premier regard que nous avons eu sur l’iPad Pro M1 12,9 pouces. Il dispose d’un tout nouvel écran Liquid Retina XDR qui utilise la technologie mini-LED, un processeur 50% plus rapide que la génération précédente et jusqu’à 2 To de stockage. Le nouvel iPad Pro est également le premier iPad à prendre en charge la connexion 5G.

L’utilisateur ‘PeterDragon50’ a non seulement publié un test de référence du nouvel iPad, mais également partagé deux vidéos de son nouvel appareil. Dans les vidéos, il essaie de montrer la mini-LED en action et le pic de luminosité de 1600 nits lorsqu’il regarde du contenu HDR.

Le panneau de l’iPad Pro utilise 10000 mini-LED, ce qui offre un contrôle beaucoup plus grand du rétroéclairage localisé, permettant une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds. La combinaison augmente le rapport de contraste et utilise moins d’énergie. Vous pouvez consulter notre guide M1 iPad Pro ici.

Vérifiez l’une des vidéos que l’utilisateur a publiées sur YouTube présentant la qualité d’image du nouvel iPad Pro. Avez-vous déjà reçu le vôtre? Dites-nous est la section des commentaires ci-dessous.

